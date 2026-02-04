El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) tendrá un clima agradable este miércoles 4 de febrero. Estos son los detalles del tiempo:

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente oficial del Gobierno de México, pronostica para la región Pacífico Centro cielo parcialmente nublado durante la mañana y medio nublado a nublado durante la tarde, con intervalos de chubascos, posibles descargas eléctricas y caída de granizo en zonas de Michoacán y Jalisco; lluvias aisladas en Colima, y sin lluvias en Nayarit. Por la mañana, ambiente fresco en la región, frío con posibles heladas en zonas altas de Jalisco, y muy frío con heladas en zonas serranas de Michoacán. Durante la tarde, ambiente caluroso en Michoacán y cálido en Nayarit, Jalisco y Colima. Viento de componente oeste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Jalisco y rachas de hasta 30 km/h en el resto de la región. Se prevé mar de fondo de 2.0 a 3.0 metros de altura en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Por su parte, Meteored prevé para Guadalajara nubes y claros esta mañana, con temperaturas alrededor de 18 °C. Por la tarde, parcialmente nuboso y con temperaturas en torno a los 26 °C. Durante la noche, habrá nubes y claros con temperaturas cercanas a los 21 °C . Vientos del Suroeste a lo largo del día, con una velocidad media de 7 km/h.

Lluvia para Guadalajara esta semana

Miércoles 28 – 10 °C Jueves 26 – 8 °C Viernes 27 – 10 °C Sábado 28 – 10 °C Domingo 28 – 11 °C

La temperatura tendrá un ligero repunte en Guadalajara a partir del próximo viernes .

Clima nacional para hoy

El frente frío núm. 33 recorrerá el noreste y oriente del país, ocasionando chubascos y lluvias fuertes en las mencionadas regiones, además del centro, sur y sureste del territorio nacional; con probabilidad para la caída de nieve o aguanieve en cimas del Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba y Cofre de Perote . La masa de aire polar que impulsará al frente, en interacción con una vaguada en altura y con la corriente en chorro subtropical, generarán un nuevo descenso de las temperaturas en el norte, noreste, oriente y centro de la República Mexicana, así como evento de “Norte” muy fuerte con rachas de 60 a 80 km/h en las costas de Tamaulipas y Veracruz, extendiéndose durante la noche hacia el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Simultáneamente, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera al occidente de Baja California, en combinación con la corriente en chorro subtropical, originarán vientos fuertes con rachas de 50 a 70 km/h en Baja California, Sonora y Chihuahua. Se prevé que dicha circulación se debilite durante la mañana del jueves, dejando de afectar México.

Por otra parte, un canal de baja presión sobre el occidente del país y el ingreso de humedad del océano Pacífico, propiciarán lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en la región.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Meteored y The Weather Channel

