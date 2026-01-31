Frente frío 32 se va, pero antes castiga a varias regiones de México

El frente frío número 32 está por disiparse, pero antes, seguirá dejando temperaturas muy bajas para varias regiones del país, así como lluvias: informó este sábado 31 de enero el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente oficial del Gobierno de México.

Este día, el frente frío núm. 32 se desplazará sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán , originando lluvias fuertes a muy fuertes en el oriente y sureste del país, con lluvias puntuales intensas en zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Así mismo, la masa de aire ártico asociada al frente, mantendrá evento de “Norte” muy fuerte a intenso en el litoral del golfo de México, así como en el istmo y golfo de Tehuantepec, con oleaje elevado en sus costas; además, continuará el ambiente frío a muy frío en gran parte del país, con heladas y bancos de niebla en zonas altas de la Mesa del Norte, Mesa Central, oriente y sureste del territorio nacional ; también se mantienen condiciones para la caída de nieve o aguanieve en las cimas superiores a los 3 mil 800 msnm del centro y oriente del país (Ajusco, Sierra Negra, Malinche, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Nevado de Toluca, Pico de Orizaba y Cofre de Perote).

Finalmente, el ingreso de humedad del océano Pacífico ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Guerrero y lluvias con chubascos en estados del occidente, centro y sur del territorio nacional.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 31 de enero de 2026:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Durango, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Tamaulipas, Ciudad de México, Morelos y Chiapas.

Clima del domingo 01 al martes 03 de febrero de 2026

El domingo y el lunes, el frente frío núm. 32 se extenderá sobre el mar Caribe, dejando de afectar a México ; la masa de aire ártico que lo impulsó, se desplazará hacia el golfo de México, por lo que las temperaturas diurnas comenzarán a incrementar de manera paulatina. Sin embargo, durante las mañanas y noches continuará el ambiente frío a muy frío.

Durante el periodo de pronóstico, una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera sobre los estados del noroeste y norte del país, la corriente en chorro subtropical y el ingreso de humedad del océano Pacífico, originarán lluvias y chubascos en dichas regiones, ocasionando la probabilidad de lluvia engelante en las sierras de Sonora, Durango y Chihuahua durante el lunes.

Por otra parte, el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, incrementará la probabilidad de lluvias y chubascos en estados del occidente, centro y sur del territorio nacional, con lluvias puntuales fuertes en Guerrero.

Para el día martes se observa la cercanía de un nuevo sistema frontal sobre el norte del país.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA