¿Ansiedad por el café? La cantidad exacta que te afecta

Para muchos, despertar por la mañana es un reto que requiere de un café como auxiliar. Pero en torno a esta bebida existen muchas afirmaciones, como que puede favorecer a la ansiedad, pero ¿Qué tan cierto es esto?

De acuerdo a un estudio realizado en la Universidad de Cambridge, el café -en exceso- sí produce ansiedad, irritabilidad, estrés, cambios en el sueño .

Según ese estudio, las personas que beben café en exceso (más de cuatro tazas al día) pueden llegar a tener severos problemas en el cuerpo, debido a que la cafeína imita un químico que adormece al cerebro llamado adenosina.

Para el cerebro, la cafeína se parece mucho a esta sustancia química, que disminuye a medida que se duerme para que, de forma natural, uno se sienta más despierto por la mañana.

Por tanto, la cafeína puede engañar a su cerebro al unirse a los receptores de adenosina, que pueden bloquear la acumulación de este químico, lo que en ocasiones provocará que el cerebro se active y se sienta aún más cansado de lo normal.

Es por eso que cuanto más café se beba, más se tendrá que ingerir para sobrevivir el día, por lo que al igual que con cualquier otro medicamento, hay dependencia .

¿Problemas cardiacos por el café?

Además, según el estudio de la Universidad de Cambridge beber varias tazas de café sin filtrar al día puede provocar problemas cardíacos a largo plazo y se podría contribuir a un mayor riesgo de enfermedad e insuficiencia cardíaca .

"Cualquiera que haya bebido demasiado café sabe lo que se siente: sus manos se ponen temblorosas, se siente nervioso, y su ritmo cardíaco aumenta", señaló la doctora de atención primaria de Mercy Personal Physicians en Lutherville, Maryland, Kathryn Boling.

Explicó que si bien los síntomas físicos de ansiedad asociados con beber demasiada cafeína pueden no causar palpitaciones cardíacas (aunque se sienta de esa manera), los efectos a largo plazo de un hábito de café pesado podrían contribuir a aumentar riesgos cardíacos.

El estudio reveló que tomar café puede modificar los estados de ánimo, por lo que el biólogo de la Universidad de Texas, Neal J. Smatresk precisó que cuando está volando alto en los efectos de su dosis doble de expresso, su cerebro señala a sus glándulas suprarrenales para producir más adrenalina, lo que se siente como una aceleración energética hacia su cuerpo, también conocida como la respuesta de "luchar o huir".

"Durante condiciones de estrés o de emergencia, los mensajes químicos elevan el ritmo y la fuerza del corazón, aumentando así la presión arterial y la entrega de más oxígeno al cerebro y otros tejidos", agregó el científico americano.

El especialista puntualizó que cuando el cuerpo produce tanta adrenalina, las emociones básicas están en el asiento del conductor, lo que puede causar irritabilidad, estrés y agresividad, ya que el modo de "luchar o huir" te deja con menos control.

Otra consecuencia de beber café en exceso es la ansiedad, el estrés y la falta de sueño, debido a que la cafeína sobreestimula el sistema nervioso .

Por lo anterior, especialistas recomiendan que las personas ingieran dos tazas de café al día; y que las personas que beben más de estas, lo traten de minimizar para evitar daños futuros.

Con información de NTX

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA

