Ebrard confirma próxima reunión con EU y descarta riesgos para el T-MEC

Autoridades de la Secretaría de Economía y del Departamento de Estado de Estados Unidos sostendrán un encuentro el 4 de febrero con el fin de explorar mecanismos que permitan fortalecer la cooperación bilateral en el desarrollo y aprovechamiento de minerales estratégicos , como el litio, cobre, níquel, cobalto y grafito, dentro del marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así lo dio a conocer el titular de Economía, Marcelo Ebrard.

La reunión forma parte de los acuerdos alcanzados durante el diálogo que Ebrard Casaubón mantuvo el martes pasado con Jamieson Greer, representante comercial del Gobierno estadounidense, en el que se definieron temas prioritarios para la agenda económica entre ambos países.

Más tarde, al concluir su participación en la reunión plenaria de los diputados de Morena, el funcionario fue consultado sobre la posibilidad de ampliar la explotación de litio en coordinación con Estados Unidos, considerando que México figura entre las principales naciones con mayores reservas de este recurso a nivel mundial.

"La semana que entra va a haber una reunión, bueno dos, convocadas sobre minerales críticos, la Secretaría de Economía tiene a su cargo el Servicio Geológico Nacional, y tenemos toda el área de minas adscrita a la Secretaría, entonces, vamos a asistir el día 3 de febrero, va Fernando Aboitis a estar presente, y el día 4 hay una reunión convocada por el Departamento de Estado (de Estados Unidos). Yo creo que sin problema les podemos dar el día 3, los resultados de esa reunión", respondió.

El secretario de Economía también dijo que la próxima semana darán a conocer los resultados de las consultas sobre el T-MEC, realizadas en cada entidad del país; y aseguró que el tratado comercial "ya sobrevivió".

"Yo no veo que esté en riesgo el tratado, porque ya estamos en consultas formales los tres países, ya terminamos el proceso de consulta. La próxima semana, nada más que nos dé la fecha, la presidenta, presentaremos los resultados de la consulta, estado por estado, qué nos dijeron, qué pidió cada sector, qué les preocupa, qué proponen", explicó.

