El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) mantendrá temperaturas frescas, sobre todo por la noche y al amanecer, durante este fin de semana. Estos son los detalles del pronóstico del clima para este sábado 31 de enero:

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente oficial del Gobierno de México, pronostica para la región Pacífico Centro cielo medio nublado a nublado durante el día, con intervalos de chubascos y posibles descargas eléctricas en zonas de Jalisco, Colima y Michoacán. Sin lluvia en Nayarit. Por la mañana, ambiente fresco en la región y frío con posibles heladas en zonas altas de Jalisco y Michoacán. Durante la tarde, ambiente caluroso en la región. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en gran parte de la región, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Jalisco.

Por su parte, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG prevé para Guadalajara este día soleado y algunas nubes dispersas. Ambiente agradable en horas diurnas. Fresco por la noche y hasta el amanecer. La temperatura máxima esperada oscilará entre 24-25 °C y la mínima entre los 10-13 °C .

Clima en Guadalajara para el fin de semana

Sábado 26 – 8 °C Domingo 27 – 8 °C Lunes 27 – 8 °C

Guadalajara mantendrá temperaturas frescas hoy y el resto del fin de semana .

Clima nacional para hoy

El ingreso de humedad al interior del país en combinación con canales de baja presión, ocasionarán lluvias en el oriente, sureste y Península de Yucatán. Mientras que una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá la baja probabilidad de lluvia en gran parte del territorio nacional.

Por otro lado, un nuevo frente frío ingresará por el norte del país , ocasionando rachas de viento localmente fuertes en la región, se espera que su desplazamiento se mantenga por el oriente del territorio nacional, modificando las condiciones del tiempo meteorológico en los siguientes días.

Jalisco continúa con tiempo estable, cielo despejado con algunas nubes dispersas. Ambiente agradable en horas diurnas, fresco por la noche y hasta el amanecer .

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Instituto de Astronomía y Meteorología y The Weather Channel

