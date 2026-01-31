México no suspenderá apoyo humanitario a Cuba pese a medidas de EU

El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, aseguró que México mantendrá el envío de ayuda humanitaria a Cuba, aun frente a los aranceles impuestos por el Gobierno de Estados Unidos a los países que suministran petróleo a la isla.

Te puede interesar: Ebrard confirma próxima reunión con EU y descarta riesgos para el T-MEC

Señaló que para el país es inaceptable negar apoyo humanitario a cualquier nación que lo necesite y subrayó que este tipo de asistencia también funciona como una vía para preservar el diálogo y expresar solidaridad con los pueblos que atraviesan situaciones difíciles.

"No aceptamos que no haya ayuda humanitaria cuando algún país del mundo lo requiere. Y lo vamos a seguir ejerciendo, porque además este es el mecanismo que nos permite mantener vivo el diálogo. Y este es el mecanismo que nos permite mandarle el mensaje a los pueblos que lo requieren", dijo.

El canciller abordó el tema durante la reunión plenaria de Morena en la Cámara de Diputados, a solicitud de legisladores del partido, luego de que un día antes sostuvo una conversación con Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, en la que se trató la cooperación bilateral en asuntos de interés común.

Al respecto, manifestó que no hay subordinación ante el Gobierno de Estados Unidos, sino cooperación, y afirmó que los resultados han sido positivos.

También puedes leer: México blinda la frontera sur por crisis en Guatemala

"Hay cooperación, hay coordinación, no hay subordinación y hay un respeto irrestricto a nuestra soberanía. Los resultados, como les decía yo, son inobjetables. Hemos logrado tener una de las fronteras más seguras que ha habido en la historia. Y también hemos logrado avances fundamentales, vean ustedes, casi 50% se ha reducido los aseguramientos de fentanilo. Tenemos resultados que nos permiten decir el modelo que escogimos de trabajo, de colaboración sobre esos principios está dando resultados", dijo.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP