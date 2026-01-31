Atacan a balazos al alcalde de Temoac, Morelos

El alcalde de Temoac, Valentín Lavín Romero, fue atacado a tiros mientras circulaba por la carretera México–Oaxaca, a la altura del poblado de Amayuca, en el municipio de Jantetelco; autoridades informaron que se encuentra fuera de peligro.

El edil, emanado del Partido Verde, se desplazaba en una camioneta junto con su esposa y sin escoltas cuando fue agredido con armas de fuego. De acuerdo con un informe preliminar, sufrió una herida superficial por rozón de bala en la cadera y su estado de salud no es grave.

De manera extraoficial se señala que los agresores se trasladaban en una motocicleta y abrieron fuego cuando el funcionario pasaba frente a la gasolinera El Faro. Al sitio acudieron policías y paramédicos, quienes le brindaron atención inmediata y lo trasladaron a un hospital.

La zona fue acordonada y se iniciaron las indagatorias correspondientes para esclarecer el ataque y ubicar a los responsables; hasta el momento se desconoce el motivo de la agresión.

Lavín Romero cursa su segundo mandato como presidente municipal de Temoac, en la región oriente del estado. Su nombre ha aparecido en distintos reportes por presuntos vínculos con grupos delictivos que operan en esa zona de Morelos, señalamientos surgidos tras la detención de una mujer conocida como “La Patrona”, supuesta líder criminal y señalada como su suegra.

SV