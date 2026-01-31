Esta ave es tan inteligente como un niño de 5 años

Las aves son sorprendentemente inteligentes, pero existe una en particular que nos deja con la boca abierta.

Lejos de ser simples observadores, los cuervos poseen una inteligencia extraordinaria. Investigadores y científicos afirman que cuentan con conocimiento causa-efecto parecido al de un niño de 5 años .

Asimismo, son capaces de resolver problemas complejos, usar herramientas y reconocer rostros humanos, habilidades que los colocan al nivel de algunos primates . Su comportamiento social y su capacidad de aprendizaje continúan asombrando a investigadores de todo el mundo.

De acuerdo con National Geographic, estos son cinco datos curiosos sobre los cuervos que probablemente no sabías:

1. Son capaces de reconocer rostros humanos

Los cuervos tienen una memoria impresionante. Logran reconocer e identificar rostros humanos y los recuerdan por meses. Tienen la posibilidad de asociar los rostros con experiencias buenas o malas y pueden también compartir esa información entre ellos.

2. ¿Por qué son asociados con la muerte?

Como cazadores oportunos, los cuervos solían volar sobre los campos de batalla en la época medieval, buscando entre los caídos un poco de comida, lo cual los llevó a ser asociados con la muerte.

En la mitología irlandesa, Morrigan, una diosa de la guerra pagana capaz de cambiar de forma, tomaba aspecto de un cuervo al aparecer en el campo de batalla.

3. Son capaces de sentir empatía

A pesar de tener una mala reputación o ser asociados a lo tenebroso y oscuro, son muy amables entre ellos.

Los científicos han descubierto que, si un cuervo está estresado o afligido tras perder una pelea, otro cuervo aliado expresará su empatía mediante el contacto físico o toques de pico a pico.

4. Son expertos imitando sonidos

Son unas de las aves con más facilidad para imitar los sonidos que escuchan. Suelen utilizar esta habilidad para comunicarse, entretenerse o manipular a otras especies. Por ejemplo, frecuentemente imitan los aullidos de lobos para atraerlos hacia los cadáveres de otros animales, haciendo que la manada abra las gruesas pieles por ellos y quedándose con los restos.

5. Son muy juguetones

Los cuervos han sido captados en diversas ocasiones jugando a lanzarse objetos, usando techos llenos de nieve como resbaladillas e incluso realizando acrobacias aéreas mientras vuelan.

Su comportamiento juguetón no solo los entretiene, sino que también les ayuda a fortalecer sus habilidades sociales y de resolución de problemas.

OA