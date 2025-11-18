Martes, 18 de Noviembre 2025

Frente Frío 15: Nieve y temperaturas de hasta -10°C azotan al país

El frente frío 15 provocará heladas con caída de aguanieve o nieve en algunas regiones del país, según el pronóstico del SMN

Por: Óscar Ernesto Álvarez Gutiérrez

El frente frío núm. 15 recorrerá gradualmente el norte y noreste de la República Mexicana mañana jueves. ESPECIAL / CANVA

Una jornada de frío intenso se apropiará de varias regiones del país, según el pronóstico del clima. Estos son los detalles del pronóstico: 

El frente frío 15 provocará heladas con caída de aguanieve o nieve al norte y centro de México, acompañadas de lluvias fuertes y vientos de 30 a 45 kilómetros por hora, alertó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En su reporte diario, el órgano de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) detalló que, durante esta mañana, continuará el ambiente de frío a muy frío con posibles heladas en zonas de la Mesa del Norte y la Mesa Central, por lo que se prevén temperaturas mínimas de -10 a -5 grados Celsius con heladas en zonas altas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

Habrá temperaturas de -5 a 0 grados con heladas en zonas serranas de Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Morelos y Puebla, y de 0 a 5 en zonas montañosas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Veracruz y Oaxaca.

Estarán acompañadas de lluvias puntuales fuertes en Baja California, Sonora, Guerrero, Oaxaca y Chiapas e intervalos de chubascos en Baja California Sur, Chihuahua, Michoacán, Estado de México, Morelos, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

También lluvias aisladas en Sinaloa, Jalisco, Colima, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México y Puebla, así como caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California y norte de Sonora.

El Servicio prevé viento de 30 a 45 kilómetros por hora con rachas de 60 a 80 km/h en el golfo de California, Baja California, Sonora y Chihuahua; de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Baja California Sur, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

La fuerza de los vientos provocará oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en la costa occidental de Baja California, también podrían originar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

El SMN especificó que este clima es originado por una vaguada polar, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, las corrientes en chorro polar y subtropical; así como una línea seca sobre Coahuila, la corriente en chorro subtropical, un canal de baja presión, canales de baja presión sobre el interior y el sureste del territorio nacional, y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe.

Pronóstico para el miércoles 19 de noviembre

El frente frío núm. 15 recorrerá el noroeste y norte de la República Mexicana, continuará asociado con una circulación ciclónica y vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, además de las corrientes en chorro polar y subtropical, manteniendo marcado descenso de la temperatura, chubascos y lluvias fuertes en dichas regiones; así como posible caída de nieve o aguanieve en las sierras de Sonora, Chihuahua y Durango

A su vez, se pronostica viento de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h en Sonora, Chihuahua, Coahuila y Durango; de 20 a 35 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Zacatecas; de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en el golfo de California, Baja California, Baja California Sur.

Pronóstico para el jueves 20 de noviembre

El frente frío núm. 15 recorrerá gradualmente el norte y noreste de la República Mexicana, continuará asociado con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, además de las corrientes en chorro polar y subtropical, manteniendo el descenso de la temperatura y la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes en dichas regiones; así como la posible caída de nieve o aguanieve en las sierras de Sonora, Chihuahua y Durango

A su vez se prevé viento de 50 a 60 km/h con rachas de 80 a 90 km/h en Chihuahua, Coahuila y Durango; de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí.

Por otra parte, un nuevo frente frío se aproximará al noroeste de la República Mexicana, se asociará con una vaguada polar y las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionará lluvias puntuales fuertes en Baja california (norte); chubascos en Sonora y lluvias aisladas en Baja california Sur

A su vez, se prevé viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Sonora; de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en el  golfo de California, Baja California, Baja California Sur y Sinaloa.

 ESPECIAL / Conagua
Con información del Servicio Meteorológico Nacional y SUN

