Cada vez estamos más cerca de finalizar el año 2025 y uno de los trámites que no puedes olvidar hacer es el de la licencia de conducir permanente.

A finales de 2024, la Secretaría de Movilidad (Semovi) reactivó la expedición de la licencia de conducir permanente en la CDMX, luego de haber sido suspendida en 2007. Pero esta vez no basta con pagar: uno de los requisitos principales es aprobar el examen teórico sobre seguridad vial, señalización y normas de tránsito.

Este examen busca asegurar que los conductores tengan los conocimientos necesarios para circular con responsabilidad. Obtener la licencia ya no es un trámite automático, sino un proceso que te certifica.

¿Por qué pueden revocar mi licencia de conducir permanente?

Tener una licencia permanente no significa que sea irrevocable. Existen condiciones muy claras bajo las cuales la autoridad puede cancelar este documento.

La Ley de Movilidad de la Ciudad de México establece los siguientes motivos:

Causar lesiones por negligencia, impericia o falta de responsabilidad al conducir.

Presentar información falsa o documentos alterados durante el trámite.

Acumular dos sanciones con suspensión previa de licencia.

Conducir bajo los efectos de estupefacientes.

Ser sancionado tres veces por manejar en estado de ebriedad en un periodo mayor a tres años.

Ser sancionado dos veces por manejar en estado de ebriedad en un mismo año.

En cualquiera de estos casos, la cancelación de la licencia permanente puede ser definitiva.

¿Qué pasa si me cancelan la licencia de conducir?

Si tu licencia ha sido cancelada, no podrás volver a solicitar una nueva, ni siquiera si cuentas con un permiso expedido por otra entidad o país. En automático, quedarás inhabilitado para conducir vehículos o motocicletas dentro de la Ciudad de México.

Por eso es fundamental manejar con responsabilidad. La licencia de conducir permanente es un beneficio valioso que no todos podrán conservar. Perderla significa quedar fuera del sistema de movilidad formal, con consecuencias legales.

