Ayer lunes 17 de noviembre, luego de perpetrar un ataque en contra de personal de fuerzas estatales y federales, integrantes de una célula criminal fuertemente armada ordenaron la quema de camiones y vehículos en distintos puntos carreteros de Michoacán .

Las áreas locales de seguridad reportaron que la ofensiva delictiva en contra de las autoridades fue perpetrada por el grupo armado en la comunidad de Las Canteras, perteneciente al municipio de Salvador Escalante.

Los elementos estatales y federales repelieron el ataque y pidieron apoyo a sus compañeros, refuerzos que llegaron por tierra y aire.

¿Qué declaró Sheinbaum esta mañana?

Ante los bloqueos registrados este lunes en distintos puntos carreteros de Michoacán, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó una agresión contra el Ejército mexicano .

En su conferencia mañanera de este martes 18 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que el gabinete de Seguridad dará más información sobre este ataque perpetrado por grupos de la delincuencia.

"Lo informaría el gabinete de Seguridad, en este caso hubo una agresión de parte de este grupo delictivo a miembros del Ejército y, derivado de eso, se dio toda esta circunstancia, pero ya lo pueden informar con más detalle el gabinete de Seguridad", comentó la Mandataria federal.

Operativos contra el CNG dejan dos muertos y bloqueos

Un operativo de autoridades federales y estatales desplegado ayer lunes en contra de Ángel Chávez Ponce, alias “El Camaleón”, líder regional del Cártel Nueva Generación (CNG), provocó la muerte de dos presuntos sicarios, así como bloqueos carreteros con vehículos incendiados en al menos 16 municipios de Michoacán.

El despliegue terrestre y aéreo, encabezado por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal y el Ejército Mexicano, se realizó en el cerro de La Cantera, del municipio de Salvador Escalante, bastión de Chávez Ponce, quien aún está siendo buscado por la zona y en el que se abatió a dos personas cercanas a su círculo.

Esta ofensiva provocó que células de presuntos sicarios del CNG desataran bloqueos carreteros simultáneos para encubrir la huida de “El Camaleón” de agentes de la Guardia Civil (Policía estatal) y las fuerzas federales.

El Gobierno de Michoacán confirmó que el CNG incendió al menos 15 vehículos en carreteras estatales y federales de los municipios de Pátzcuaro, Tzintzuntzan, Quiroga, Morelia, Huaniqueo, Ecuandureo, Zamora, La Piedad, Yurécuaro, Numarán, Vista Hermosa, Ixtlán, Sahuayo, Chavinda, Chilchota y Tangamandapio.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA