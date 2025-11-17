Michoacán es otra vez escenario de actividades delictivas como quema de vehículos y bloqueos carreteros, según los más recientes reportes de seguridad.

Luego de perpetrar un ataque en contra de personal de fuerzas estatales y federales, integrantes de una célula criminal fuertemente armada ordenaron la quema de camiones y vehículos en distintos puntos carreteros de Michoacán .

Las áreas locales de seguridad reportaron que la ofensiva delictiva en contra de las autoridades fue perpetrada por el grupo armado en la localidad de Sanabria, municipio de Tzintzuntzan .

Los elementos estatales y federales repelieron el ataque y pidieron apoyo a sus compañeros, refuerzos que llegaron por tierra y aire.

Para tratar de frenar la llegada de más personal de fuerzas estatales y federales, la célula delictiva se apoderó de varios vehículos y camiones, los cuales atravesó en distintos puntos carreteros de la entidad y les prendió fuego .

Hasta este momento se desconoce el saldo del choque a tiros , pero las fuentes de seguridad consultadas refieren que el operativo tenía como finalidad la captura de un importante líder regional del crimen organizado.

OA