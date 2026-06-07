Kimi Antonelli continúa ampliando su ventaja en el Campeonato Mundial de Fórmula 1. El piloto de Mercedes se impuso este domingo en el Gran Premio de Mónaco y sumó su quinta victoria consecutiva de la temporada 2026, luego de una carrera marcada por incidentes, abandonos y una interrupción en la parte final.A pesar de las interrupciones, Antonelli mantuvo la primera posición hasta la bandera a cuadros. Lewis Hamilton, de Ferrari, finalizó en el segundo lugar, mientras que Isack Hadjar consiguió el tercer puesto y su primer podio con Red Bull.Oscar Piastri y Liam Lawson completaron las cinco primeras posiciones. Arvid Lindblad terminó sexto, seguido por Pierre Gasly, Alex Albon y Esteban Ocon.Sergio “Checo” Pérez logró finalizar décimo y sumó de manera provisional el primer punto en la historia de Cadillac dentro de la Fórmula 1. Sin embargo, el resultado del mexicano permanece bajo investigación por una presunta salida en falso registrada durante la largada.La competencia registró siete abandonos, los de Verstappen, Norris, Bottas, Stroll, Leclerc, Carlos Sainz y Ollie Bearman.Desde el arranque, Antonelli conservó el liderato y aprovechó los problemas de varios de sus rivales para construir una diferencia que le permitió controlar la competencia en las calles de Montecarlo. Uno de los primeros golpes de la jornada fue el abandono de Max Verstappen, quien presentó una falla en la salida y perdió posiciones antes de retirarse de la carrera.Mientras el italiano mantenía el control al frente, otros contendientes también quedaron fuera de combate. Lando Norris abandonó por problemas mecánicos en su McLaren y Valtteri Bottas volvió a sufrir inconvenientes relacionados con los frenos, situación que puso fin a su participación.La carrera tomó un nuevo rumbo cuando restaban alrededor de 20 vueltas para el final. Lance Stroll impactó contra las barreras en la última curva del circuito y provocó la aparición del Safety Car. La neutralización permitió que varios equipos realizaran una segunda parada en pits y modificaran sus estrategias para el cierre.Poco después del reinicio, Charles Leclerc sufrió un accidente en el mismo sector donde había abandonado Stroll. La dirección de carrera decidió detener la prueba para revisar el estado de la pista, lo que volvió a alterar el desarrollo del Gran Premio.Tras la visita a Montecarlo, la Fórmula 1 continuará su gira europea el próximo 14 de junio con el Gran Premio de España, que se disputará en el Circuito de Barcelona-Catalunya.1.- Kimi Antonelli / Mercedes2.- Lewis Hamilton / Ferrari3.- Isack Hadjar / Red Bull4.- Oscar Piastri / McLaren5.- Liam Lawson / RB6.- Arvid Lindblad / RB7.- Pierre Gasly / Alpine8.- Alex Albon / Williams9.- Esteban Ocon / Haas10.- Sergio Pérez / Cadillac11.- Fernando Alonso / Aston Martin12.- Gabriel Bortoleto / Audi13.- George Russell / Mercedes14.- Nico Hulkenberg / Audi15.- Franco Colapinto / Alpine16.- Carlos Sainz / Williams17.- Charles Leclerc / Ferrari18.- Lance Stroll / Aston Martin19.- Lando Norris / McLaren20.- Oliver Bearman / Haas21.- Valtteri Bottas / Cadillac22.- Max Verstappen / Red Bull***Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp ***MB