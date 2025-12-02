El nombramiento de un o una nueva fiscal en México está próximo. La Cámara de Senadores elaboró una lista de 10 aspirantes a ocupar el cargo, de donde la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo deberá elaborar una terna que se regresará a los senadores para elegir a quien ocupe la titularidad de la Fiscalía. La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado redujo de 43 a 10 la lista de personas aspirantes a ocupar la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR), vacante tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero el pasado 27 de noviembre.La lista está integrada por cinco hombres y cinco mujeres, entre ellas Ernestina Godoy Ramos, actual encargada de despacho de la FGR.La lista se integra por:Está lista seleccionada por la Jucopo deberá ser sometida este martes al voto del pleno del Senado, que requerirá mayoría calificada de dos terceras partes de las y los legisladores presentes para su aprobación.Una vez avalada, la lista será enviada a la titular del Poder Ejecutivo, quien deberá integrar una terna que presentará ante el Senado, cuyo pleno elegirá finalmente a quien ocupará la titularidad para un periodo de nueve años.Las personas que integren la terna tendrán que comparecer ante el pleno para exponer su proyecto de trabajo.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA