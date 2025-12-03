Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el miércoles 3 de diciembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este miércoles 3 de diciembre anticipa que estará con lluvia ligera con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 35%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 10 grados.Según se establece, el clima presenta un 70% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Jueves 4 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12Viernes 5 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11Sábado 6 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 11Domingo 7 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11Lunes 8 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 12Martes 9 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10Miércoles 10 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11Clima en El Salto Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Zapopan Clima en Tonalá Clima en Mazamitla Clima en Chapala Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Monterrey Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en Puerto Vallarta Clima en Cancún Clima en Guadalajara