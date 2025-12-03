Miércoles, 03 de Diciembre 2025

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el miércoles 3 de diciembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Ciudad de México

Por: Redacción web .

El clima en Ciudad de México para este miércoles 3 de diciembre anticipa que estará con lluvia ligera con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 35%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 10 grados.

Según se establece, el clima presenta un 70% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Jueves 4 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Viernes 5 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Sábado 6 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 11

Domingo 7 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Lunes 8 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 12

Martes 9 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10

Miércoles 10 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11

