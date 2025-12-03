Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el miércoles 3 de diciembre de 2025

El clima en Cancún para este miércoles 3 de diciembre anticipa que estará con nubes con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 21 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Jueves 4 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

Viernes 5 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

Sábado 6 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

Domingo 7 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

Lunes 8 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 23

Martes 9 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 21

Miércoles 10 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 19

