Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el miércoles 3 de diciembre de 2025

El clima en Monterrey para este miércoles 3 de diciembre prevé que estará con nubes con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 44%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Jueves 4 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Viernes 5 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 15

Sábado 6 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Domingo 7 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 19

Lunes 8 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 13

Martes 9 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12

Miércoles 10 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16

