Todo avanza para elegir al nuevo titular de la Fiscalía General de la República (FGR). Hasta el momento, existen 43 personas que buscan competir por el puesto, pero de ese total, muy pocas son mujeres. ¿De quiénes se trata?Tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero a la FGR, 43 personas se registraron en el Senado de la República como aspirantes a ocupar la titularidad de este órgano, vacante desde el pasado 27 de noviembre.La Cámara de Senadores emitió esa tarde, al final de la sesión en donde se validó en fast track la renuncia de Gertz Manero, la convocatoria pública para nombrar nuevo titular de la FGR.Entre los requisitos, se establece que la persona aspirante debe contar con Licenciatura en Derecho de antigüedad mínima de 10 años al día de la convocatoria y "contar con buena reputación y compromiso de valores democráticos", entre otros requisitos.De las 43 personas que cumplieron con los requisitos de la convocatoria pública, sólo seis son mujeres, entre ellas Ernestina Godoy Ramos, exconsejera jurídica de la Presidencia de la República y actual encargada de despacho de la Fiscalía General de la República.Esta es la lista completa de aspirantes a la FGR difundida por la Junta de Coordinación Política (Jucopo), así como la entidad federativa donde residen.Algunos perfiles son el exadministrador general de Aduanas, Ricardo Peralta Saucedo y el exdiputado federal Hamlet García Almaguer. El académico y abogado Jorge Nader Kuri y el excandidato a ministro de la SCJN, César Mario Gutiérrez Priego.De los 43 participantes, la Jucopo del Senado seleccionará al menos 10 candidaturas para enviarlas al Ejecutivo Federal, encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo.Posteriormente, la Presidenta elegirá una terna que deberá ser presentada ante la Cámara de Senadores, para continuar con el proceso de elección de la persona titular de la FGR.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA