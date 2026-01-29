Más de 100 toneladas de sustancias ilícitas y precursores químicos que fueron incautados a distintos grupos delictivos en operativos de fuerzas de seguridad en el Estado de Sinaloa fueron destruidos, anunció este jueves el titular de Investigación de Asuntos Relevantes de la Fiscalía General de la República (FGR), Ulises Lara.

En un mensaje difundido a los medios, la Fiscalía reivindicó esta acción "de alta relevancia que sin duda beneficia de gran manera a la ciudadanía", lo que además "generó pérdidas financieras" entre las organizaciones delictivas afectadas por esta operación.

En total se incautaron algo más de 105 toneladas, que posteriormente fueron destruidas, de sustancias como acetato de plomo, cloruro de mercurio, acetona, ácido clorhídrico, alcohol etílico o alcohol metílico.

El funcionario de la FGR destacó que acciones como esta permiten que las sustancias incautadas "no lleguen a las calles en perjuicio de la población".

El operativo, coordinado por el Gabinete de Seguridad, contó con la participación de efectivos de distintas dependencias, como la Fiscalía estatal y las secretarías de Marina (Semar), Defensa y la de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como de la Guardia Nacional.

Las sustancias se trasladaron desde Sinaloa hasta el céntrico Estado de México, donde se ubica una empresa "especializada para su destrucción".

Este nuevo operativo ocurre en ese Estado mexicano, donde se vive una profunda crisis de violencia desde finales de 2024 por una pugna interna entre facciones del Cártel de Sinaloa, al que Estados Unidos declaró como un grupo terrorista el pasado año.

La disputa entre Los Chapitos y Los Mayos ha causado, desde septiembre de 2024, más de mil 800 muertos y más dos mil 400 desapariciones forzadas, según cifras de la ONG Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP).

Precisamente este miércoles, fueron atacados a balazos dos diputados estatales de Sinaloa del partido opositor Movimiento Ciudadano (MC), de quienes uno se encuentra hospitalizado en estado de salud "grave", mientras que la otra víctima fue reportada como "fuera de peligro".

En su conferencia de prensa de este jueves, la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno ya "atiende" el ataque para esclarecer los hechos junto a las autoridades de Sinaloa.

