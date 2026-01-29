En un mensaje en su red Truth Social, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló de la llamada que sostuvo esta mañana con su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, donde trataron cuestiones comerciales, fronterizas y sobre el tráfico de drogas.

Tras el contacto bilateral, el Mandatario estadounidense afirmó que "México tiene una líder maravillosa y muy inteligente. ¡Deberían estar muy contentos con eso!", y agregó que volverán a conversar pronto.

Asimismo, Trump consideró este diálogo como algo positivo para ambas naciones.

"Volveremos a hablar pronto y, en definitiva, organizaremos reuniones en nuestros respectivos países" , garantizó Trump.

Se trata de la segunda conversación en el último mes, después de la amenaza del estadounidense de atacar a carteles del narcotráfico en México y en medio del inicio de la revisión del tratado comercial que sostienen ambas naciones con Canadá (T-MEC).

La Gobernante mexicana calificó hoy la conversación como "productiva y cordial" y dijo que durante el diálogo se acordó mantener los canales de comunicación abiertos entre ambos gobiernos y que "ambos equipos seguirán trabajando conjuntamente".

En el ámbito comercial, aseguró que aunque abordaron el tema del T-MEC, "todavía no hay nada concreto, pero se va avanzando muy bien".

La llamada coincide con la visita del secretario de Economía mexicano, Marcelo Ebrard, a Washington, donde se ha reunido con su homólogo, Howard Lutnick, para avanzar asuntos comerciales bilaterales.

En la llamada mantenida entre ambos el pasado 12 de enero, la Presidenta aseguró que quedó "descartada" una intervención militar en México, después de la captura y arresto del presidente venezolano depuesto, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero.

