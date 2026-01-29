Este miércoles, la Secretaría de Seguridad del Estado de Guanajuato informó que suman tres personas detenidas por su presunta participación en un ataque armado registrado el domingo pasado en un campo de futbol en el municipio de Salamanca, el cual dejó como saldo 11 víctimas mortales.

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato señaló que ya cuenta con "al menos tres personas detenidas" en relación con la masacre ocurrida el fin de semana. Sin embargo, apuntó que los detalles específicos del "número de personas detenidas, su posible participación y las imputaciones correspondientes" se darán a conocer una vez que las personas sean formalmente sujetas a un proceso penal.

La dependencia estatal informó que las aprehensiones fueron resultado de acciones coordinadas con la Fiscalía General del Estado, como parte de las labores de inteligencia e investigación iniciadas tras los hechos.

Finalmente, sostuvo que el caso "no quedará impune" y que las acciones de las autoridades están orientadas a identificar, localizar, detener y llevar ante la Justicia a los responsables.

Masacre en Salamanca, relacionada con disputa entre cárteles

El domingo, sujetos armados irrumpieron en una convivencia deportiva en la comunidad Loma de Flores, en el municipio de Salamanca, donde abrieron fuego contra un grupo de personas reunidas en un campo de futbol.

Diez personas murieron en el lugar y una más mientras era atendida en un hospital, además de que 12 personas resultaron lesionadas, según reportaron las autoridades.

Las primeras líneas de investigación difundidas el lunes apuntan que el tiroteo está presuntamente relacionado con una disputa entre el Cártel Nueva Generación (CNG) y el Cártel Santa Rosa de Lima.

Fuentes federales informaron que al menos cinco de los fallecidos forman parte de una empresa de seguridad privada ligada al CNG.

La agresión a balazos habría sido perpetrada por Los Marros, brazo armado del Cártel Santa Rosa de Lima, que se dedica a la distribución de droga, homicidios y extorsión en la zona, de acuerdo con las pesquisas.

También se informó que el líder de Los Marros, identificado como Mario Eleazar Lara Belman, alias “El Negro”, es un objetivo prioritario para las autoridades que lo vinculan con el aumento de la violencia en los municipios de Salamanca, Irapuato y Celaya.

Guanajuato fue el estado con más homicidios en México en 2025, con más de 2 mil 500 casos registrados, según datos del Gobierno.

