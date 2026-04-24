El excontralmirante de la Marina de México, Fernando "N", formalizará una solicitud de asilo político ante la justicia de Argentina, argumentando un riesgo inminente de asesinato si las autoridades concretan su extradición a México.

Agentes de la Policía Federal Argentina capturaron al exmilitar el 23 de abril de 2026 en el exclusivo barrio de Palermo, en Buenos Aires, tras identificar su ingreso al país sudamericano utilizando un pasaporte guatemalteco falsificado.

El secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, confirmó la detención del prófugo, quien enfrenta una orden de aprehensión vigente y una ficha roja que Interpol emitió por los delitos de delincuencia organizada y contrabando masivo de hidrocarburos.

El testigo incómodo que busca refugio internacional

El abogado defensor de Farías, Epigmenio Mendieta, sostiene que su cliente representa un "pararrayos" perfecto para una estructura criminal de alto nivel que involucra a empresarios y políticos intocables que la justicia mexicana prefiere ignorar.

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Lejos de liderar la red criminal que opera bajo el nombre de "Los Primos", la defensa afirma que Fernando denunció directamente las operaciones ilícitas ante su superior jerárquico, el exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán. Ahora, el exmilitar enfrenta acusaciones que, según su equipo legal, buscan silenciarlo definitivamente y encubrir a los verdaderos operadores del millonario fraude aduanero que desangra las finanzas públicas del país.

La batalla legal entre la deportación y el asilo

Mientras la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presiona diplomáticamente por una deportación rápida o, en su defecto, una extradición formal, el equipo legal de Fernando “N” prepara los argumentos técnicos para frenar su traslado.

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“Se está solicitando la deportación. Y en caso de que no fuera así, ya se establecerían las condiciones de extradición, pero estamos esperando que haya deportación, dado que entró de manera ilegal”, explicó la Mandataria en su conferencia de prensa matutina.

El excontralmirante deberá responder primero ante los tribunales argentinos por el delito de uso de documento falso, una estrategia jurídica que paradójicamente le otorga tiempo valioso para consolidar su petición de refugio internacional.

Las autoridades mexicanas acusan a Fernando y a su hermano Manuel Roberto de facilitar el desembarco ilegal de más de 30 buques cargados con combustible de contrabando en puertos estratégicos como Manzanillo, Tampico y Altamira durante los últimos dos años.

JM