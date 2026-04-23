El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó este jueves 23 de abril de 2026 la captura en Argentina del contralmirante Fernando Farías Laguna. Las fuerzas de seguridad internacionales localizaron y detuvieron al exmando de la Secretaría de Marina (Semar), quien evadía a la justicia mexicana desde hace varios meses.

De acuerdo con informes premilinares, Fernando Farías operaba bajo la sombra en el país sudamericano y utilizaba documentación falsa para ocultar su verdadera identidad. Esta aprehensión asesta un golpe definitivo contra las estructuras de poder que operan al margen de la ley y vulneran las instituciones del Estado.

¿Cómo fue el operativo que derivó en la detención de Fernando Farías?

Los agentes de seguridad ejecutaron una orden de aprehensión directa contra Farías por los delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos . Esta acción judicial cuenta con el respaldo de una ficha roja de la Interpol emitida desde septiembre de 2025.

Gracias a los mecanismos de intercambio de información y cooperación internacional, fue detenido en Argentina Fernando “N”, quien se encontraba prófugo de la justicia mexicana, como resultado de una operación coordinada entre la @SEMAR_mx, a través de la Unidad de Inteligencia…— Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) April 23, 2026

La alerta global movilizó a las autoridades de 192 países, cerró el cerco sobre el presunto líder criminal e impidió su fuga por el continente americano. La intervención rápida y precisa de las fuerzas del orden en Argentina demuestra la efectividad de los tratados internacionales para neutralizar a objetivos de alto valor que amenazan la economía nacional.

Esta detención internacional corona una operación de inteligencia coordinada entre la Unidad de Inteligencia Naval de la Semar, la Fiscalía General de la República (FGR) y el Centro Nacional de Inteligencia de la SSPC . El intercambio de información confidencial y estratégica entre el Gobierno de México y las autoridades de Argentina resultó vital para desmantelar la cúpula de esta organización delictiva. Los equipos de inteligencia rastrearon los movimientos del prófugo hasta acorralarlo en su escondite, y demostraron que ninguna figura pública posee inmunidad absoluta frente a la justicia.

¿Qué es el huachicol fiscal y por qué es importante la detención de Fernando Farías?

El "huachicol fiscal" representa una lucrativa forma de evasión de impuestos donde los criminales falsifican documentos aduanales para ingresar millones de litros de combustible de contrabando. Los delincuentes simulan legalmente que importan aditivos, naftas o aceites lubricantes, productos que pagan tarifas arancelarias mucho menores.

Esta táctica técnica permite a las redes delictivas evadir el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA). El Estado mexicano sufre pérdidas multimillonarias que afectan directamente el presupuesto público, mientras los líderes de estas mafias acumulan fortunas ilícitas a costa de los recursos energéticos del país.

Esta captura ocurre en este momento crítico porque las autoridades mexicanas intensificaron la cacería internacional tras la detención de su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, ocurrida en septiembre de 2025.

La caída de este primer eslabón clave en Salina Cruz, Oaxaca, desató un efecto dominó irreversible que obligó a Fernando Farías a huir desesperadamente del país. Al escapar, dejó atrás una compleja red criminal integrada por marinos en activo, funcionarios aduanales de alto nivel y empresarios corruptos que facilitaban las operaciones ilícitas en los puertos del Golfo de México.

Los eventos previos y las investigaciones de la FGR revelan que ambos hermanos, identificados públicamente como sobrinos del exsecretario de Marina José Rafael Ojeda Durán, lideraron presuntamente una estructura intocable.

Esta organización permitió el ingreso ilegal de al menos 31 buques cargados con combustible de contrabando a través de las aduanas marítimas de Altamira y Tampico, en Tamaulipas, entre los años 2023 y 2025. Este caso sin precedentes expone la grave vulnerabilidad de las instituciones marítimas y marca un hito histórico en la lucha contra la corrupción interna.

Aunque existen casos similares de desvío de recursos en el pasado, este escándalo supera cualquier antecedente debido al altísimo rango militar de los involucrados.

JM