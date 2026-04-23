La caída del excontralmirante de la Secretaría de Marina (Semar), Fernando Farías Laguna, marca un hito en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado en México. Tras permanecer prófugo de la justicia desde agosto de 2025, el exmando naval fue localizado y detenido en el exclusivo barrio de Palermo, en Buenos Aires, Argentina.

Las investigaciones revelan que su huida no fue improvisada; Farías trazó una ruta estratégica que inició en territorio mexicano, utilizó a Colombia como puente para despistar a las autoridades internacionales y culminó en el cono sur , donde rentó un departamento temporal creyendo haber evadido el radar de la Interpol, que ya había emitido una ficha roja en su contra para buscarlo en 192 países.

¿Cóm logró llegar Fernando Farías, contralmirante de la Marina, a Argentina?

Para lograr cruzar las fronteras sin ser detectado, el fugitivo recurrió a la creación de un sofisticado alter ego. Las autoridades confirmaron que ingresó a territorio argentino utilizando un pasaporte guatemalteco completamente falso bajo el nombre de Luis Lemus Ramos , con una supuesta fecha de nacimiento en octubre de 1980.

Esta identidad apócrifa le permitió instalarse durante más de dos semanas en la capital argentina, llevando una vida aparentemente normal mientras se ocultaba de la orden de aprehensión emitida por el Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Estado de México.

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La fachada, sin embargo, se derrumbó gracias a exhaustivas labores de inteligencia coordinadas a nivel internacional.

¿De qué se le acusa a Fernando Farías en México?

El motivo detrás de esta espectacular fuga internacional radica en las severas acusaciones que pesan sobre el exfuncionario. Fernando Farías Laguna es señalado por el Gobierno de México como la pieza clave y líder de una extensa red dedicada al huachicol fiscal , una modalidad de contrabando que genera pérdidas millonarias para el Estado.

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Este esquema criminal consistía en introducir ilegalmente enormes cantidades de combustible desde Estados Unidos hacia México , declarando los hidrocarburos en las aduanas marítimas como simples "aceites" o "aditivos" para evadir el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), operando en complicidad con empresas fachada y otros funcionarios.

La gravedad de los delitos imputados al excontralmirante trasciende la simple evasión de impuestos, escalando a niveles de alta peligrosidad. La ministra de Seguridad Nacional de Argentina, Alejandra Monteoliva, detalló públicamente que el detenido enfrenta cargos por delincuencia organizada, corrupción, robo masivo de combustible y, de manera alarmante, intento de homicidio contra funcionarios mexicanos que investigaban el caso.

Estas operaciones ilícitas no solo desfalcaron al erario público, sino que se convirtieron en una fuente de financiamiento fundamental para diversos grupos criminales que operan en el país, consolidando a Farías y a su hermano, Roberto Manuel, como objetivos prioritarios de la justicia.

Para comprender la magnitud de este operativo y su impacto actual, es fundamental revisar los puntos clave del caso:

Identidad falsa: El uso del alias Luis Lemus Ramos y documentos guatemaltecos demuestra el alto nivel de sofisticación de su fuga.

El uso del alias Luis Lemus Ramos y documentos guatemaltecos demuestra el alto nivel de sofisticación de su fuga. Ruta de escape: El tránsito por Colombia fue vital para borrar su rastro antes de llegar a Argentina.

El tránsito por Colombia fue vital para borrar su rastro antes de llegar a Argentina. Modus operandi: La simulación comercial en aduanas para ingresar combustible estadounidense sin pagar impuestos.

La simulación comercial en aduanas para ingresar combustible estadounidense sin pagar impuestos. Cooperación internacional: La captura fue posible gracias a la intervención directa de la Policía Federal Argentina y la alerta roja de Interpol.

La captura fue posible gracias a la intervención directa de la Policía Federal Argentina y la alerta roja de Interpol. Cero impunidad: El contundente mensaje del gobierno argentino asegurando que su país no servirá como refugio para criminales internacionales.

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El inminente proceso de extradición y el futuro legal de Fernando Farías

Tras el exitoso operativo de captura, el panorama legal para Fernando Farías Laguna entra en una fase crítica y decisiva. Actualmente, el exmando naval se encuentra bajo estricta custodia policial y a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12 de Argentina , a cargo del juez Julián Ercolini.

En las próximas horas, se llevará a cabo una audiencia clave donde se le notificará formalmente la orden de aprehensión girada por la jueza mexicana Nancy Selene Hidalgo Pérez. Durante esta comparecencia, el detenido deberá decidir si acepta allanarse a la extradición voluntaria o si, por el contrario, buscará iniciar un largo litigio para evitar su traslado.

Atrapamos a Fernando Farías Laguna, mexicano, ex vicealmirante.



Ingresó al país con un pasaporte falso. Buscado por la DNIC y con alerta roja de INTERPOL por crimen organizado, robo de combustibles e intento de homicidio contra funcionarios en México.



Está detenido y va a ser… pic.twitter.com/JyN84tkqOS— Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) April 24, 2026

El gobierno argentino ha dejado clara su postura respecto a este caso de alto perfil, enviando un mensaje contundente a la comunidad internacional. La ministra Alejandra Monteoliva utilizó sus redes sociales para confirmar la detención y sentenciar que "el que las hace las paga", reafirmando el compromiso de su administración de no tolerar la presencia de prófugos en su territorio.

Esta firmeza política sugiere que las autoridades sudamericanas facilitarán en la medida de lo posible los trámites diplomáticos y judiciales necesarios para que proceda la deportación inmediata o la extradición formal hacia territorio mexicano, donde Farías deberá rendir cuentas ante la justicia federal.

JM