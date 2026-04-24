Ola de calor en México impactará más fuerte en estos estados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) han emitido una alerta meteorológica debido a la llegada de una prolongada y extensa ola de calor que impactará con severidad a la República Mexicana durante la última semana de abril de 2026.

Este fenómeno climático traerá consigo temperaturas extremas que superarán los 40 grados Celsius en diversas regiones del país, lo que ha puesto a las autoridades y a la población en un estado de máxima alerta para prevenir afectaciones a la salud pública.

De acuerdo con los reportes oficiales, este evento de clima extremo es generado por una fuerte circulación anticiclónica posicionada en los niveles medios de la atmósfera. Este sistema actúa como un domo que impide la formación de nubosidad y favorece una radiación solar directa sobre el territorio nacional.

Dicha condición provoca un ascenso térmico generalizado y una disminución drástica en el potencial de lluvias, estableciendo un ambiente de caluroso a extremadamente caluroso en la mayor parte del país y alterando la cotidianidad de millones de mexicanos.

Entidades más afectadas por las temperaturas extremas

El impacto de esta intensa ola de calor se sentirá con mayor fuerza en 17 estados de la República, donde los termómetros registrarán valores máximos que oscilarán entre los 40 y 45 grados Celsius. El pronóstico extendido del SMN detalla que las zonas con un impacto inicial y persistente incluyen a:

Sinaloa

Durango

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Morelos

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Estas entidades deberán extremar precauciones ante el calor sofocante que dominará gran parte del día.

Aunado a estas regiones, el incremento térmico se extenderá hacia la Península de Yucatán, afectando a Campeche y Yucatán, así como a los estados del centro del país como Guanajuato, Querétaro e Hidalgo.

Por su parte, entidades del norte como Sonora, Chihuahua y Coahuila, junto con Quintana Roo y Puebla, mantendrán temperaturas de entre 35 y 40 grados Celsius. Mientras tanto, en la Ciudad de México y el Estado de México se esperan máximas de hasta 35 grados, acompañadas de un elevado índice de radiación ultravioleta.

Duración del fenómeno y recomendaciones de prevención

En cuanto a la temporalidad de este evento meteorológico, las autoridades de la Conagua han especificado que las condiciones extremas comenzaron a intensificarse desde el 23 de abril y se prevé que prevalezcan de forma continua al menos hasta el jueves 30 de abril. Sin embargo, los modelos climáticos sugieren que, debido a la persistencia de la circulación anticiclónica, el ambiente extremadamente caluroso podría prolongarse hasta los primeros días de mayo, retrasando el alivio térmico y la llegada de las precipitaciones.

Frente a este panorama adverso, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil ha emitido recomendaciones urgentes para que la ciudadanía se proteja y evite padecimientos como el golpe de calor o la deshidratación severa.

Las indicaciones principales subrayan la necesidad de evitar la exposición prolongada al sol, especialmente en el horario de mayor radiación que comprende entre las 11:00 y las 16:00 horas, así como mantener una hidratación constante a base de agua natural, evitando bebidas azucaradas.

Asimismo, las dependencias de salud enfatizan la importancia de prestar especial cuidado a los sectores más vulnerables de la población, que incluyen a bebés, niños pequeños, adultos mayores y animales de compañía. Se recomienda encarecidamente el uso de bloqueador solar con un factor de protección alto, vestir ropa ligera de colores claros, utilizar gafas de sol o sombreros, y evitar el consumo de alimentos en la vía pública debido a su rápida descomposición acelerada por las altas temperaturas.

Finalmente, como un efecto colateral de esta ola de calor, la Comisión Nacional Forestal (Conafor) ha lanzado una advertencia sobre el incremento considerable en el riesgo de incendios forestales a nivel nacional.

La combinación de calor intenso, sequedad en el ambiente, baja humedad y rachas de viento crea el escenario propicio para la propagación del fuego. Por ello, se exhorta a la población a evitar encender fogatas y mantenerse informada a través de los canales oficiales del SMN para mitigar cualquier emergencia.

YC