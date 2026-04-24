Tren Suburbano al AIFA: horarios, precios, ruta y cuándo se inaugura

La espera terminó para los viajeros del Valle de México, ya que este domingo 26 de abril de 2026 arranca oficialmente el servicio del nuevo ramal del Tren Suburbano con destino al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). La Presidenta Claudia Sheinbaum y el director de Banobras, Jorge Mendoza, confirmaron la apertura de esta magna obra de infraestructura que conecta la capital del país con la terminal aérea mexiquense.

Este proyecto soluciona el problema de conectividad que enfrentaban miles de usuarios, ofreciendo un traslado directo, seguro y sin los contratiempos del tráfico vehicular. Las autoridades federales organizaron este lanzamiento estratégico para detonar el uso del aeropuerto, brindando una alternativa de movilidad masiva que transportará hasta 82 mil personas diariamente.

Conoce la ruta exacta y los horarios de operación del Tren Suburbano al AIFA

El trayecto aprovecha la línea existente desde la estación Buenavista hasta Lechería, punto donde surge el nuevo ramal de 23.7 kilómetros exclusivo hacia el aeropuerto. Los trenes recorrerán siete estaciones adicionales: Cueyamil, La Loma, Teyahualco, Prado Sur, Cajiga, Jaltocan y la terminal AIFA .

Los usuarios completarán el viaje en un tiempo récord de 43 minutos, superando cualquier alternativa terrestre actual. Respecto a los horarios, el sistema operará de lunes a domingo desde las 05:00 hasta las 00:30 horas, garantizando cobertura para los primeros y últimos vuelos del día. Además, los trenes mantendrán una frecuencia de paso de 15 minutos, agilizando el flujo de pasajeros y evitando aglomeraciones en los andenes.

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¿Cuánto costará viajar en el Tren Suburbano al AIFA?

Viajar al aeropuerto resultará sumamente económico durante el primer mes de operaciones gracias a una estrategia de introducción diseñada por el Gobierno federal. Los pasajeros pagarán únicamente 45 pesos por el recorrido completo desde Buenavista hasta el AIFA, una cifra significativamente menor a los 70 o 120 pesos proyectados inicialmente.

Para quienes utilicen las estaciones intermedias del nuevo tramo, el costo será de apenas 11.50 pesos. Las autoridades implementaron este descuento temporal para incentivar a las familias a conocer las instalaciones y familiarizarse con el servicio.

Posteriormente, las tarifas experimentarán un ajuste, aunque los funcionarios prometen mantener precios competitivos frente a los autobuses y taxis de aplicación. Los usuarios podrán ingresar utilizando la tradicional tarjeta del Suburbano o la Tarjeta de Movilidad Integrada (MI) de la Ciudad de México.

¿Por qué el Gobierno de México asume el control del Tren Suburbano al AIFA?

La administración federal busca garantizar tarifas accesibles y alinear la operación del transporte con los objetivos estratégicos del aeropuerto, eliminando la dependencia de concesionarios privados que priorizan el margen de ganancia.

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Eventos previos, como los retrasos en las pruebas de certificación durante la pasada Semana Santa, obligaron a las autoridades a tomar las riendas para acelerar la apertura y asegurar los estándares de seguridad.

Existen casos similares en el pasado donde el Estado rescata o compra infraestructura clave para subsidiar el costo social, transformando un negocio privado en un servicio público. En términos sencillos, el gobierno adquirió las vías y los trenes para asegurar que el ahora llamado "Tren Felipe Ángeles" funcione como una extensión natural y económica del aeropuerto, sin intermediarios comerciales.

JM