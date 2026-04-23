El contralmirante Fernando Farías Laguna, quien fue detenido este 26 de abril, en Buenos Aires, Argentina, cuenta con una orden de aprehensión por el delito de delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.El sobrino político de Rafael Ojeda, extitular de la Marina, permanecía prófugo desde agosto de 2025 y su hermano Manuel Roberto está detenido en el penal del Altiplano.Farías Laguna es identificado como líder de una organización dedicada al contrabando de hidrocarburos proveniente de Estados Unidos, mismos que evadían el pago del impuesto especial sobre Producción y Servicios.Entre los cargos que desempeñó en la Semar se encuentran director de Prevención, Coordinación e Investigaciones de la Inspección y Contraloría General de Marina, subdirector de Enlace Protocolario del Sistema Inteligencia de la Unidad de Inteligencia Naval. También fue director de Distribución y Planillas de la Dirección General Adjunta de Control de Personal, comandante de la Sexta Flotilla, T. Subinspector Técnico de la Tercera Región Naval.Fernando Farías Laguna ocupaba la posición jerárquica dentro de la Semar como Contralmirante del Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor.Como contraalmirante, Fernando Farías Laguna había estado adscrito en diversos puestos desde el 1 de mayo de 2002, entre ellos: JM