Este viernes, se ha dado a conocer que Edgar Rodríguez Ortiz, el "Limones" , líder y operador financiero del grupo criminal “ Los Cabrera ” en Durango y Coahuila, fue ingresado al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.

En días recientes, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dio a conocer que logró la captura del “Limones” y el posterior bloqueo de cuentas a varias personas del círculo cercano al presunto delincuente por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) .

Como parte de las acciones en este caso, fuerzas federales detuvieron a cinco personas vinculadas con la célula delictiva de "Limones".

La llegada de Edgar "N" al Alitplano

El "Limones" fue ingresado al penal del Edomex junto con cinco integrantes de su grupo criminal, según informó la SSPC. En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión , Edgar Rodríguez Ortiz fue identificado como presunto jefe de plaza de la célula delictiva del Cártel de Sinaloa "Los Cabrera", ligada a "El Mayo" Zambada , y secretario de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem) .

Según autoridades federales, "Limones" formaba parte del segundo nivel de la estructura criminal, donde recibía órdenes directas de José Luis Cabrera Sarabia, alias "El 03" o "El 300".

Asimismo, se tiene conocimiento que recibió depósitos millonarios de origen injustificado y realizó transferencias a empresas vinculadas con lavado de dinero. Además de participar en la compraventa de inmuebles, vehículos de lujo, joyas, relojes y juegos de apuesta.

También realizó el bloqueo de empresas con diferentes giros; inmobiliaria, servicios integrales e ingeniería, las cuales presentaban patrones financieros irregulares con aparentes recursos de procedencia ilícita; tenían características de empresas fachada, además de ser utilizadas para simular pagos de nómina y realizar operaciones de compraventa de vehículos de lujo, pagos en efectivo y transferencias fraccionadas, sin actividad económica real identificada.

