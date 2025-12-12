En días pasados, tras una nueva asamblea en la mesa de trabajo que mantiene el Gobierno de México con campesinos y transportistas para intentar solucionar temas como acceso al agua, seguridad en las carreteras y precios en las cosechas, los trabajadores agrícolas acusaron al gobierno por mantener un diálogo "cerrado" y advirtieron que de no ser escuchados tomarían, no solo carreteras y aduanas, sino puertos marítimos.

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) , el Movimiento Agrícola Campesino y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano pidieron a las autoridades de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) ser escuchados, además de precios dignos.

El líder campesino Eraclio "Yako" Rodríguez indicó que se solicitó retirar del mercado un millón de toneladas de sorgo para que puedan reaccionar los precios del resto del producto que queda en el mercado, así como un millón de toneladas de trigo con la misma finalidad.

“ No hay ningún acuerdo, no hay absolutamente nada, preparémonos para que en los próximos días salgamos otra vez a las carreteras, salgamos a la frontera, a tomar las casetas y los puentes internacionales .”

Las protestas podrían llegar hasta los puertos

Los campesinos y transportistas no descartaron ampliar sus protestas a los puertos marítimos. Cabe señalar que, en días pasados, tras avalarse la Ley General de Aguas , productores anunciaron un " receso estratégico " tras varias semanas de bloqueos en distintos puntos del país.

" Tenemos que defender nuestras familias, tenemos que defender a nuestra producción y eso es la única manera de hacerlo acompañamos, no queda de otra. Nada más vamos a ponernos de acuerdo entre todos los representantes de todos los estados que estamos hoy aquí para salir nuevamente a la manifestación ", dijo "Yako" Rodríguez.

Entre otras peticiones, pidieron el retiro de 17 millones de toneladas de maíz para liberar el mercado y se pague a 7 mil 200 pesos: " Hoy más que nunca el gobierno mexicano tiene la oportunidad de crear una reserva de alimentos (...) nuestro producto se quedará almacenado si nosotros no salimos a defender las cosechas ". El video con estas declaraciones circula en redes sociales. A continuación lo compartimos.

Video del anuncio de campesinos y transportistas. FB / ANTAC

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación , informó recientemente que el Gobierno de México mantendría mesas de trabajo con transportistas y productores para llegar a buenos acuerdos.

" Seguir trabajando nosotros en Gobernación, seguir atendiendo las mesas como lo hemos venido haciendo para que lleguen a buenos acuerdos con los expertos en los temas que trabajan en el gobierno mexicano, y que pues si dan un gran apoyo al campo mexicano ", dijo.

