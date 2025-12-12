Viernes, 12 de Diciembre 2025

Explosión de pipa provoca cierre total de la autopista MéxicoTuxpan en Hidalgo

El incendio derivado del percance obligó al cierre de la vía y a la desviación del tránsito vehicular

El incidente se registró en el kilómetro 107, dentro del tramo Tejocotal–San Alejo. ESPECIAL

La explosión de una pipa que transportaba combustible provocó el cierre de la autopista México–Tuxpan, a la altura de la caseta de San Alejo, en el municipio de Tulancingo, Hidalgo.

El incidente se registró en el kilómetro 107, dentro del tramo Tejocotal–San Alejo, lo que derivó en el cierre total de la vialidad y generó una intensa movilización de corporaciones de emergencia, así como de elementos de seguridad para atender la situación y resguardar la zona.

El incendio derivado del percance obligó al cierre de la vía y a la desviación del tránsito vehicular hacia la carretera libre.

Además, se pidió extremar precauciones debido a que sobre la carretera se encuentran varias unidades de carga, al parecer una de ellas con gas.

