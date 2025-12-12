Viernes, 12 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Juez ordena prisión preventiva a presunto operador financiero de Los Cabreras

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar su nivel de responsabilidad

Por: El Informador

El imputado habría participado en diversas operaciones económicas relacionadas con dicha organización delictiva. ESPECIAL

El imputado habría participado en diversas operaciones económicas relacionadas con dicha organización delictiva. ESPECIAL

Un juez federal dictó medida cautelar de prisión preventiva a Edgar “N”, alias “El Limones”, señalado como presunto operador financiero del grupo criminal Los Cabreras.

De acuerdo con información del Gabinete de Seguridad, el imputado habría participado en diversas operaciones económicas relacionadas con dicha organización delictiva. 

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar su nivel de responsabilidad y los vínculos financieros que mantenía dentro de la estructura criminal. 

En breve más información… 

EE

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones