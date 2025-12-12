Un juez federal dictó medida cautelar de prisión preventiva a Edgar “N”, alias “El Limones”, señalado como presunto operador financiero del grupo criminal Los Cabreras.

De acuerdo con información del Gabinete de Seguridad, el imputado habría participado en diversas operaciones económicas relacionadas con dicha organización delictiva.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar su nivel de responsabilidad y los vínculos financieros que mantenía dentro de la estructura criminal.

En breve más información…

