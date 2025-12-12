Súper gripe H3N2: ¿Cuál es el estado del primer paciente confirmado en México?

Tras confirmarse el primer caso del virus de la influenza A H3N2, subclado K, en México por parte del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), la Secretaría de Salud emitió un comunicado la tarde de este viernes en el que informó sobre el estado de salud del paciente y llamó a la ciudadanía a mantener la calma .

A través de sus canales oficiales, la dependencia dio a conocer la condición actual de la persona en la que se detectó el primer caso de la llamada “súper gripe H3N2”, asegurando que se encuentra bajo tratamiento y monitoreo médico.

Según explicó, el paciente respondió de manera favorable al tratamiento ambulatorio con medicación antiviral y actualmente se encuentra en proceso de recuperación , sin presentar complicaciones mayores.

No obstante, la Secretaría de Salud precisó que el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) mantiene un monitoreo constante, tanto del caso confirmado como de la detección oportuna de posibles nuevos contagios , como parte de las medidas preventivas del sistema de salud mexicano.

¿Qué es la súper gripe H3N2 y cuáles son sus síntomas?

De acuerdo con la Secretaría de Salud, el virus de la influenza A H3N2, subclado K —conocido popularmente como súper gripe H3N2— es una variante de la influenza, una enfermedad infecciosa que afecta a mamíferos y aves y que presenta características similares a la influenza estacional.

En humanos, esta variante puede provocar síntomas como fiebre alta, tos seca persistente de hasta dos semanas, dolor de garganta, dolores musculares y corporales, fatiga intensa, debilidad, dolor de cabeza, congestión o escurrimiento nasal, así como escalofríos y sudoración.

En casos extremos, la súper gripe puede agravar padecimientos crónicos preexistentes, como insuficiencia cardíaca congestiva, asma o diabetes.

¿Cuáles son las recomendaciones de la Secretaría de Salud?

La dependencia federal hizo un llamado a la población a mantener la calma y evitar la alarma, al señalar que la situación no representa un riesgo mayor si se siguen las medidas preventivas correspondientes.

Entre las principales recomendaciones, la Secretaría de Salud invitó a la ciudadanía a acudir a los centros de salud para aplicarse las vacunas de la temporada invernal, como influenza, COVID-19 y neumococo.

Estas acciones buscan reducir el riesgo de contagio y de complicaciones, especialmente en grupos vulnerables como adultos mayores, niñas y niños, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas.

¿Qué hacer en caso de dar positivo a influenza?

La institución advirtió que, en caso de presentar síntomas y confirmar un diagnóstico de influenza, es fundamental acudir a atención médica de forma temprana para recibir, de ser necesario, el tratamiento antiviral estándar.

Asimismo, recomendó seguir las medidas de protección para evitar más contagios, como el uso de cubrebocas y el aislamiento domiciliario.

La Secretaría de Salud continuará informando sobre la evolución de esta variante y las acciones preventivas correspondientes , por lo que se exhorta a la población a mantenerse atenta a los canales oficiales para recibir información verificada y actualizada.

