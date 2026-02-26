EU presenta nuevos cargos contra La Rana, presunto líder del Cártel de Sinaloa

La fiscalía del Distrito Sur de California dio a conocer este jueves una nueva acusación contra René Arzate García, conocido como “La Rana”, ahora por el delito de narcoterrorismo. La autoridad lo identificó como un presunto alto mando del Cártel de Sinaloa y detalló que el Departamento de Estado incrementó a cinco millones de dólares la recompensa por información que lleve a su captura o condena.

Durante una conferencia de prensa, el fiscal del distrito, Adam Gordon, confirmó la presentación de una acusación federal sustitutiva en su contra.

En el mismo acto se señaló que Arzate García habría mantenido el control del corredor de drogas en Tijuana durante aproximadamente 15 años.

Asimismo, se informó que también aumentó a cinco millones de dólares la recompensa por datos que permitan localizar a su hermano, Alfonzo Arzate García, alias “Aquiles”.

De acuerdo con la fiscalía, ambos hermanos permanecen prófugos desde 2014 y enfrentan cargos relacionados con narcotráfico.

Ayúdenos a capturar a dos de los operadores más conocidos del Cartel de Sinaloa. Ofrecemos hasta $10 millones de dólares en recompensa por información conducente al arresto y/o condena de los jefes de la Plaza de Tijuana, René y Alfonso Arzate-García. https://t.co/Wjguh0wjBw pic.twitter.com/fYwgtI0uox— US Dept of State INL (@StateINL) February 26, 2026

La nueva imputación por narcoterrorismo se da luego de que el gobierno del presidente Donald Trump declarara al Cártel de Sinaloa como organización terrorista trasnacional , lo que faculta a la fiscalía a presentar este tipo de cargos.

La fiscalía señaló que "La Rana" ha asumido un papel aún mayor en el cártel y se ha convertido "en uno de sus más activos narcotraficantes". Por ello, ha sido imputado por narcoterrorismo; por proporcionar apoyo al narcoterrorismo; conspiración para distribuir metanfenaminas, fentanilo, cocaína y mariguana, además de lavado de dinero.

Los Arzate García, denunció la fiscalía, han provocado un "daño devastador a comunidades a ambos lados de la frontera" y han llevado a Estados Unidos "miles de kilos de metanfetaminas, cocaína, fentanilo y mariguana".

Durante la conferencia se mostraron imágenes de droga decomisada que, afirma la fiscalía, fue distribuida por René Arzate. También hubo fotos detectadas en redes sociales de miembros del cártel celebrando el rol de René Arzate y de armas de alto poder que utiliza el cártel.

La fiscalía advirtió que no se detendrá hasta que los hermanos Arzate García estén en poder de la justicia estadounidense.

René Arzate, también conocido como "General", es señalado de estar a cargo del tráfico de drogas en Baja California , así como de coordinar acciones violentas del Cártel de Sinaloa, incluyendo secuestros y asesinatos.

"La Rana" está en la lista de fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), que hasta ahora ofrecía hasta 20 mil dólares por información que condujera a su captura.

Recompensa conjunta con la DEA

En un comunicado, el Departamento de Estado señaló que la recompensa de 10 millones de dólares en total por los Arzate "se ofrece en coordinación con la División de la DEA (Agencia Antidrogas) en San Diego y la Fiscalía Federal del Distrito Sur de California , en un esfuerzo conjunto para llevar a los hermanos Arzate-García ante la justicia".

El Departamento señala que, según la DEA, "los Arzate han controlado conjuntamente la plaza de Tijuana para el Cártel de Sinaloa durante los últimos 15 años, manteniendo su autoridad mediante la violencia, alianzas estratégicas y una profunda influencia local, incluida la corrupción política y policial.

A pesar de los conflictos en curso, siguen gestionando este corredor de tráfico crucial, lo que los convierte en figuras clave para mantener las operaciones del cártel, incluido el tráfico de fentanilo ilícito mortal, designado por la Administración Trump como arma de destrucción masiva, hacia comunidades estadounidenses".

YC

