Cae 'El Lexus', integrante del Cártel del Golfo en Matamoros

Desde temprana hora, se reportó un fuerte operativo por tierra y aire por parte de elementos del Ejército Mexicano en el Ejido El Sandoval

El es Antonio Guadalupe "N", alias "El Lexus" o "Toño", líder del grupo Operativa Ranger, de la célula de Los Ciclones, perteneciente al Cártel del Golfo. ESPECIAL

El despliegue militar que tuvo lugar en Matamoros, Tamaulipas dio como resultado la captura de Antonio Guadalupe "N", "Lexus" o "Golfo Toño", miembro del Cártel del Golfo (CDG). 

Además, se detuvieron a seis sujetos más pertenecientes a esta organización delictiva. 

Desde temprana hora, se reportó un fuerte operativo por tierra y aire por parte de elementos del Ejército Mexicano quienes cerraron el Ejido El Sandoval. 

Aquí, los elementos arribaron en tanquetas y además, se utilizó un helicóptero para vigilar y resguardar la zona, causando alerta entre los residentes. 

La movilización militar se concentró también en la carretera federal 2 donde autoridades ya habían declarado el área como de alto riesgo, solicitando a la población su desalojo y resguardo en sitios seguros. 

Antonio Guadalupe "N", alias "El Lexus" o "Toño", es el líder del grupo Operativa Ranger, de la célula de Los Ciclones, perteneciente al Cártel del Golfo. 

