El despliegue militar que tuvo lugar en Matamoros, Tamaulipas dio como resultado la captura de Antonio Guadalupe "N", "Lexus" o "Golfo Toño", miembro del Cártel del Golfo (CDG).

Además, se detuvieron a seis sujetos más pertenecientes a esta organización delictiva.

Desde temprana hora, se reportó un fuerte operativo por tierra y aire por parte de elementos del Ejército Mexicano quienes cerraron el Ejido El Sandoval.

Aquí, los elementos arribaron en tanquetas y además, se utilizó un helicóptero para vigilar y resguardar la zona, causando alerta entre los residentes.

La movilización militar se concentró también en la carretera federal 2 donde autoridades ya habían declarado el área como de alto riesgo, solicitando a la población su desalojo y resguardo en sitios seguros.

Antonio Guadalupe "N", alias "El Lexus" o "Toño", es el líder del grupo Operativa Ranger, de la célula de Los Ciclones, perteneciente al Cártel del Golfo.

