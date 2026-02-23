Embajador de EU felicita a Sheinbaum por operativo contra el 'El Mencho'

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, calificó este lunes como “un gran golpe” la operación emprendida por autoridades mexicanas contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la cual culminó con la muerte de su dirigente, Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”. Asimismo, exhortó a mantener “la misma firmeza” en el combate a los grupos delictivos.

A través de un mensaje publicado en X y dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum, el diplomático reconoció “el valor y la pronta actuación” de las fuerzas mexicanas, destacando su desempeño antes, durante y después del operativo contra el CJNG.

En su posicionamiento, describió al cártel como una de las organizaciones criminales más violentas y sostuvo que sus actividades perjudican a comunidades en ambos lados de la frontera.

Johnson también enfatizó el respaldo político de Washington al afirmar que Estados Unidos “se mantiene firme junto a México como socios soberanos”, subrayando así la cooperación bilateral en materia de seguridad sin dejar de señalar la autonomía de cada nación.

Presidenta @Claudiashein, reconozco el valor y la pronta actuación de las autoridades mexicanas antes, durante y después de la operación contra el CJNG. Este fue un gran golpe contra una de las organizaciones criminales más violentas que dañan a nuestras comunidades. El pueblo de… — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) February 24, 2026

Más temprano, la presidenta Sheinbaum afirmó en una conferencia de prensa que la operación contó con intercambio de información con Estados Unidos, bajo principios de respeto a la soberanía y cooperación sin subordinación.

En este sentido, Johnson también vinculó el resultado de la operación con la exigencia a sostener la estrategia.

“Debemos continuar con esa misma firmeza. Los criminales rendirán cuentas. La justicia prevalecerá”, escribió, al presentar el operativo como una señal de determinación institucional frente al crimen organizado.

Asimismo, sostuvo que “el pueblo de México puede sentirse orgulloso” por “la determinación” mostrada por las fuerzas de seguridad mexicanas.

Oseguera Cervantes fue abatido el domingo durante un operativo en Tapalpa, 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco (oeste).

El Mencho, de 59 años, era uno de los criminales más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses, con una recompensa millonaria por información que condujera a su captura.

