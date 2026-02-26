Jueves, 26 de Febrero 2026

México y EU refuerzan cooperación en inteligencia financiera

El convenio busca prevenir abusos financieros y debilitar a grupos criminales

Por: EFE

Hacienda asegura que el convenio prevé coordinación, sin obligaciones vinculantes. SUN/ARCHIVO

México y Estados Unidos suscribieron un memorándum de entendimiento con el propósito de reforzar la cooperación bilateral en el intercambio de información relacionada con inteligencia financiera, informó este jueves la Secretaría de Hacienda.

Mediante un comunicado, la dependencia detalló que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Impuestos Internos–Investigación Criminal de Estados Unidos pactaron trabajar de manera conjunta para robustecer sus capacidades institucionales en el análisis de flujos de recursos vinculados con delitos de carácter transnacional, particularmente el tráfico ilegal de armas.

El convenio, firmado la semana anterior, establece mecanismos de coordinación y apoyo recíproco; sin embargo, no implica la creación de obligaciones jurídicas vinculantes, precisó Hacienda.

Además, busca "prevenir el uso indebido del sistema financiero, mitigar riesgos emergentes y contribuir al debilitamiento financiero de organizaciones criminales que representan una amenaza para la seguridad y la economía nacional".

Este memorando ocurre una semana después de que la UIF se uniera a las sanciones impuestas por Washington contra personas y empresas vinculadas a una red de fraude del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), cuyo líder, conocido como El Mencho, fue abatido recientemente en un operativo de las fuerzas especiales mexicanas en el estado occidental de Jalisco.

