EU levanta alerta de seguridad en México tras operativo en Jalisco

La Embajada de Estados Unidos retiró este martes la alerta de seguridad emitida para sus ciudadanos en México, al informar que el transporte público y la actividad comercial retomaron la normalidad luego del operativo militar realizado el domingo en Jalisco, donde murió el narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”.

En el comunicado dirigido a la comunidad estadounidense, se indicó que tanto el transporte como los establecimientos comerciales continúan restableciendo sus operaciones tras la intervención de fuerzas de seguridad efectuada el 22 de febrero. Además, se señaló que ya no se recomienda a los ciudadanos de ese país permanecer resguardados en sus domicilios.

No obstante, se precisó que el personal del Gobierno de Estados Unidos en Guadalajara, Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán y Tijuana permanece bajo un toque de queda en horario nocturno.

De igual forma, el personal estadounidense asignado en Jalisco y Monterrey deberá mantenerse dentro de las zonas metropolitanas donde se encuentra comisionado.

La embajada estadounidense indicó que los vuelos han vuelto a la normalidad en Guadalajara y que varias aerolíneas programaron rutas adicionales este 24 de febrero en Puerto Vallarta, mientras que ambos aeropuertos "son seguros y cuentan con servicios disponibles".

Respecto a la situación en carreteras, señaló que no existen reportes de cierres viales ordenados por autoridades locales, aunque algunas vías en Jalisco, incluidas rutas entre Guadalajara y Puerto Vallarta, aún no han sido reabiertas completamente.

Asimismo, la embajada estadounidense recomendó a sus ciudadanos verificar el estado de sus vuelos con las aerolíneas, seguir los reportes de medios locales y atender las indicaciones de las autoridades mexicanas, además de comunicarse con familiares para informar sobre su ubicación y estado.

La alerta surgió luego de que un operativo para detener a Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, de 59 años, derivó en una ola de bloqueos de carreteras, vehículos y negocios incendiados, así como enfrentamientos que se registraron en al menos una decena de estados del país.

Oseguera Cervantes murió en un enfrentamiento con fuerzas militares durante un operativo en Tapalpa, 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco.

El Mencho era uno de los criminales más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses, con una recompensa millonaria por información que condujera a su captura.

Washington lo acusaba de encabezar un "reinado de terror" en México y de destruir "innumerables vidas" con el tráfico de fentanilo, y ofrecía hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su arresto o condena.

Bajo su mando, el CJNG expandió su presencia en México y fortaleció rutas de tráfico de droga, incluido el fentanilo hacia Estados Unidos, lo que lo colocó entre los narcotraficantes más buscados por ambos países.

YC