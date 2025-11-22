El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, continuará en el Reclusorio Norte luego de que una jueza federal rechazó su solicitud de libertad anticipada en resolución emitida este viernes por la jueza Ángela Zamorano Herrera, aun cuando buscaba su liberación anticipada tras más de 8 años de permanecer en la cárcel y cumplir el 95% de su condena.

Durante una audiencia de poco más de una hora, la juzgadora declaró improcedente su petición al señalar que Duarte aún mantiene un proceso penal vigente, lo que impide acceder al beneficio. El ex gobernador enfrenta una acusación por desaparición forzada relacionada con el caso de un taxista.

Sin embargo, Duarte no es el único exgobernador que ha pisado la cárcel en México: desde el año 2000, al menos una veintena de exmandatarios han sido procesados por distintos delitos, la mayoría de ellos de origen priísta como Duarte.

El más reciente es Roberto Sandoval, ex gobernador de Nayarit, sentenciado el pasado mes de septiembre por falsificación de documentos que le permitieron hacerse de una propiedad en 2012, en el municipio de San Blas. Sandoval, que desde 2021 está recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 4 El Rincón, en Tepic, Nayarit, enfrenta otros procesos por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y asociación delictuosa, por actos de corrupción cometidos durante su gestión como gobernador de aquel estado, entre 2011 y 2017.

Otros mandatarios procesados por diversos delitos son César Duarte en Chihuahua; Jesús Reyna García (Michoacán), Roberto Borge (Quintana Roo), Flavino Ríos (Veracruz); Tomás Yarrington y Eugenio Hernández (Tamaulipas), Jorge Torres y Humberto Moreira (Coahuila); Andrés Granier (Tabasco); Rodrigo Medina y Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” (Nuevo León).

Este último fue gobernador de Nuevo León y fue ingresado en el municipio de Apodaca, acusado de los delitos de desvío de recursos públicos y lavado de dinero durante su campaña presidencial en 2018.

Otros exmandatarios que se han visto en polémicas recientes son Francisco Javier García Cabeza de Vaca en Tamaulipas o Silvano Aureoles, a quienes se les giraron órdenes de aprehensión, al primero por delincuencia organizada y lavado de dinero, mientras que al segundo se le señala por peculado, asociación delictuosa y operación con recursos de procedencia ilícita. En ambos casos, no se han cumplimentado las detenciones hasta el momento.

Estos son los exgobernadores que han sido procesados

Javier Duarte – Veracruz

César Duarte - Chihuahua

Jesús Reyna García – Michoacán

Andrés Granier – Tabasco

Rodrigo Medina y Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” – Nuevo León

Roberto Borge – Quintana Roo

Flavino Ríos – Veracruz

Tomás Yarrington y Eugenio Hernández – Tamaulipas

Jorge Torres y Humberto Moreira – Coahuila

Mientras tanto, permanecen en la mira de autoridades, Cuauhtémoc Blanco, Rutilio Escandón, Cuitláhuac García, Adán Augusto López, Carlos Merino y Manuel Velasco.

