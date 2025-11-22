Algo curioso sucedió en Celaya, Guanajuato. Luego de que varios semáforos colapsaran, y con ello el tráfico, se descubrió que la causante de las averías era una plaga de ratones.

En diversos rumbos de Celaya, Guanajuato, plagas de ratones dañaron el cableado del sistema de semáforos; en tres cruceros royeron las líneas de conducción y ocasionaron cortos .

El director de Tránsito y Policía Vial municipal, Martín Filiberto García Medina, explicó que los roedores se introdujeron por hendiduras de tres o cuatro centímetros provocando averías a las redes de fibra óptica .

Dijo que esta semana fue muy conflictiva en cuanto a alteraciones de fallas de luz y se pensó que era por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero al revisar constataron que los daños los habían ocasionado animales de cuatro patas.

"Los ratones están haciendo de las suyas, empiezan a roer los cables y nos provocan cortos, se muere el ratón que provoca el corto, se apaga el semáforo y se pone el destello".

En algunos puntos encontraron animales electrocutados , dijo.

Las afectaciones ocurrieron en los bulevares Juan José Torres Landa, Avenida Tecnológico, México-Japón y en el Eje.

El director de Tránsito y Policía Vial describió que acudieron a los puntos afectados en donde encontraron el cableado con pequeñas mordidas en tramos de 3 o 4 centímetros, pero fue necesario sustituir la línea completa; también se localizó una tarjeta con daños.

García Medina dijo que los orificios por los que entra esa fauna nociva son tan pequeños que no es posible colocar trampas para atraparlos, ante ello se optó por poner veneno .

¿Qué provocó la plaga?

El servidor público señaló que en otro punto la proliferación de ratas, a causa de que unas pollerías tiraban desperdicios al resumidero, derivó en perjuicios del sistema de señalización del bulevar.

Ante esa situación presentaron una queja en Protección Civil para que le llamaran la atención "a los locatarios que estaban tirando residuos de una rosticería al drenaje y eso provocaba que salieran los ratones, entonces se metían al poste, se subieron y mordieron también los cables", aseveró.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA