Sheinbaum inaugura estaciones de la Línea K del Tren Interoceánico

El pasado viernes 21 de noviembre, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo realizó el corte del listón inaugural de las estaciones Tonalá y Arriaga del tramo 1 de la Línea K del Tren Interoceánico que, a partir de este sábado, puede ser utilizado por todas las mexicanas y mexicanos."El día de hoy es el primer viaje que se hace de Tonalá, Chiapas hasta Ixtepec, Oaxaca. Mañana ya pueden usar el tren a Tonalá, a Salina Cruz, a Coatzacoalcos, hasta Palenque y vamos a seguir trabajando para que de Tonalá a Chiapas llegue hasta Ciudad Hidalgo, hasta Guatemala", destacó la Mandataria.Sheinbaum Pardo fue acompañada por parte de su Gabinete, así como por los gobernadores de Chiapas y Oaxaca, Eduardo Ramírez y Salomón Jara, respectivamente, en un recorrido para inaugurar las estaciones señaladas de Chiapas, además de las estaciones Chahuites y Juchitán, en Oaxaca. El recorrido, que duró poco más de cuatro horas, concluyó en Ixtepec.La Línea K está compuesta por tres tramos: "Y va a seguir la obra porque va a ir de Tonalá hasta Ciudad Hidalgo, hasta la frontera con Guatemala, va a pasar por Huixtla, que es donde se está haciendo ese viaducto hermosísimo que pasa por todo el pueblo", informó la Presidenta.Con ello, el servicio de tren de pasajeros que conecta a Chiapas y Oaxaca podrá ser utilizado a partir de hoy hasta Ixtepec. Las fases 2 y 3 del proyecto se espera que sean entregadas en el segundo semestre del próximo año. La ruta se extenderá hasta Ciudad Hidalgo, en la frontera con Guatemala.La Línea K del Tren Interoceánico es parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el cual está a cargo de la Secretaría de Marina.