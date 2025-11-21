A través de redes sociales, los consumidores de cerveza se han topado con un nuevo sabor de temporada disponible para estas fechas postrimeras a las posadas y las fiestas navideñas y de fin de año. Se trata de la nueva Negra Modelo Chocolate Turín, una edición especial que busca combinar los sabores de dos marcas muy queridas en México: la icónica cerveza de Grupo Modelo y el sabor de los chocolates Turín.

El producto busca aprovechar el contexto de diciembre, mes en el que el consumo de la cerveza y el chocolate repuntan significativamente. Esto de acuerdo con Nielsen, quien además señala que este par de productos se encuentran entre la lista de productos más regalados durante la navidad en el país.

¿A qué sabe la Negra Modelo Chocolate?

La bebida utiliza como base el sabor de una Negra Modelo, una de las más distintivas bebidas del catálogo de Grupo Modelo. La lager oscura es acompañada de un toque de cacao semiamargo de Turín que busca resaltar notas de malta tostada, caramelo y un ligero aroma a café. Con respecto al contenido alcohólico, este permanecerá en un 4.7 por ciento.

El maridaje recomendado incluye moles, cortes de res y quesos maduros, aunque también se recomienda para acompañar postres como cheesecake, trufas y frutos rojos.

¿Dónde comprar la Negra Modelo Chocolate?

Al igual que el resto de productos del catálogo de Grupo Modelo, esta cerveza especial podrá encontrarse en tiendas de conveniencia y autoservicio, así como en vinaterías y tiendas especializadas en la venta de alcohol. La cerveza se podrá vender de manera individual o a través de la modalidad de "six" y los precios serán muy parecidos a los de venta de la cerveza Negra Modelo.

