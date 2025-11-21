La coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025 sigue siendo revisada bajo la lupa de las redes sociales. En este caso, las críticas se centran en la reacción de su hermano, Bernardo Bosch. Incluso el video del momento ha circulado generando debate.

En el video se puede ver como Bernardo, quien acompañó a Fátima, junto al resto de la familia, a lo largo del certamen realizado en Tailandia, se levanta de su silla previo a que anunciaran a la ganadora del concurso de belleza, acto seguido se abrocha el saco, y al escuchar "México", suelta una sonrisa y comienza a aplaudir.

Los comentarios de los que criticaron su reacción apuntan a que el triunfo de la mexicana habría sido, supuestamente, "negociado" previamente.

"La cara de mafioso". "El hermano = Misión Cumplida". "El lenguaje de poder en su postura corporal es evidente... Jaja el billete y las influencias lo son todo en este mundo, una muestra más de cuál es la realidad". "Se emocionó más comiéndose una hamburguesa que cuando dijeron que la ganadora era su hermana", se lee.

Sin embargo, para otros cibernautas, Bernardo Bosch estaba muy nervioso y su reacción no tiene nada de extraño, pues en otros momentos se le ha visto un tanto tímido ante la algarabía que se ha generado alrededor de la participación de su hermana Fátima Bosch en Miss Universo.

"No encuentro nada especial en su reacción, estaba nervioso y cuando era la final se paró porque estaba nervioso y luego celebró, soy Chileno, pero felicidades a México". "¡Todos sabíamos quién iba ganar! La primera reina de belleza que se ganó no solo al público, también a las concursantes", se lee.

Bernardo Bosch dijo estar muy orgulloso de su hermana, a quien le dedicó un emotivo mensaje en Instagram, en él aplaude la disciplina, las convicciones y la fuerza con la que Fátima defendió sus pasos en el certamen de belleza.

"Hay mujeres que abren camino y otras que lo transforman. Hoy tú hiciste las dos cosas. Fátima, estoy muy orgulloso de ti. Del gran trabajo que hiciste, de tu disciplina, de tus convicciones y de la fuerza con la que defendiste cada paso de este camino", se lee.

El hermano de Fátima enalteció la autenticidad y valentía de su hermana, quien dijo, da esperanza para todos los que necesitan creer que los sueños se hacen realidad.

"Hoy el mundo te vio coronarte, pero yo he visto desde siempre a la mujer que eres: auténtica, valiente y capaz de inspirar a miles. Lo que lograste no solo es una corona es un mensaje de esperanza para todos los que necesitan creer que los sueños, cuando se trabajan con el corazón, sí se cumplen".

Te puede interesar: Peso encuentra ventaja frente al dólar entre incertidumbre de la Fed

¿Quién es Bernardo Bosch Fernández, el hermano de Fátima Bosch?

Estos son 10 datos sobre Bernardo Bosch Fernández, hermano de la Miss Universo 2025, e hijo de Bernardo Bosch Hernández, ingeniero con casi 30 años de trayectoria en Pemex.

Bernardo Bosch Fernández tiene 28 años y es originario de Tabasco, México. Es ingeniero industrial, graduado de la Universidad Iberoamericana. Obtuvo una maestría en Gobernanza y Comunicación Política en la George Washington University en 2024. Ha trabajado como asesor legislativo en el Senado mexicano, colaborando con la senadora Verónica Camino. Es simpatizante del partido Morena y participa activamente en la Juventud de la Cuarta Transformación. En 2025 fue reconocido como Ingeniero Destacado del año por cámaras y colegios de ingenieros en Tabasco. Colabora como columnista en medios de comunicación locales y nacionales, escribiendo sobre política y actualidad. Participa en el negocio familiar, especialmente en la ganadería Brahman. Es activo en redes sociales, donde comparte aspectos de su vida personal y profesional, con más de 60 mil seguidores. Su padre, Bernardo Bosch Hernández, es un ingeniero con casi 30 años de trayectoria en Pemex y ocupa cargos estratégicos en la petrolera estatal.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB