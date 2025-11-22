Este sábado 22 de noviembre se registró un trágico accidente de autobús en el estado de Michoacán. Las autoridades locales han informado que, como consecuencia del siniestro, al menos 10 personas perdieron la vida y otras 20 resultaron heridas.

El siniestro ocurrió en la carretera que une Morelia, capital de Michoacán, con el poblado de Pátzcuaro, según informó la policía del primer municipio a través de un comunicado oficial.

"Se informa que hay alrededor de 10 personas sin vida y cerca de 20 personas lesionadas, por lo que se realizan labores de extracción atención médica en el lugar", dijo la corporación en sus redes sociales oficiales.

Añadió que la circulación en la vía permanece cerrada, y se mantendrá así mientras los cuerpos de rescate continúan con sus labores en el lugar.

Hasta el momento, las autoridades no han especificado la causa exacta del accidente ni han brindado detalles sobre las circunstancias que lo rodearon.

Trasladan a los heridos a hospitales

La Secretaría de Salud de Michoacán, a través de su cuenta oficial en la plataforma X (@SSalud_Mich), publicó que a través del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) "activamos un protocolo de respuesta inmediata por la volcadura en Morelia-Pátzcuaro".

Informó que las persona lesionadas fueron trasladados a diferentes hospitales del IMSS, ISSSTE, SSM para su atención médica especializada.

De acuerdo con información de medios nacionales, el grupo de personas viajaba del municipio de Uruapan a Tlalpujahua, cuando el autobús turístico en el que se trasladaban volcó sobre la carretera y terminó de costado.

Accidentes en carreteras de México

En México se suelen registrar accidentes en las carreteras, ya sea por exceso de velocidad o falta de mantenimiento en los vehículos, principalmente autobuses o camiones de carga.

En septiembre, un camión cargado con casi 50 mil litros de gasolina se quedó en un cruce de Ciudad de México, lo que provocó 32 muertos. Este trágico incidente resalta la seriedad de los percances viales en el país y las graves consecuencias que pueden derivarse de ellos.

*Con información de AFP

