Puerto Vallarta: Incendio consume supermercado en carretera a Ixtapa (FOTOS)

El día de ayer, elementos de Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta en coordinación con oficiales de Protección Civil Jalisco, Protección Civil Bahía de Banderas, Protección Civil del Estado de Nayarit y Unidades Municipales de Servicios Médicos y Seguridad Pública combatieron un fuerte incendio que se registró en un supermercado en Puerto Vallarta.Los oficiales se presentaron en una tienda de autoservicio ubicada entre los cruces de Carretera a Ixtapa y Playa Costa Dorada, en la colonia Los Tamarindos del municipio. Al arribar al domicilio, los oficiales se encontraron con un incendio de rápido crecimiento, el cual fue monitoreado y estudiado para ejecutar las maniobras correspondientes con el fin de controlarlo y cesarlo.El fuego había provocado una impresionante columna de humo que fue captada por varias personas, quienes registraron los hechos con sus celulares y subieron el contenido a redes sociales.Pese al combate del fuego, la tienda fue consumida por completo. Bomberos de Jalisco permanecieron en el lugar a la espera de que la situación permitiese ingresar y determinar las posibles causas que originaron el siniestro. Hasta el momento, dicha información no ha sido confirmada.No obstante, pese a la magnitud del incendio, al momento no se han registrado pérdidas humanas.El control del incendio requirió de la ardua labor de distintas organizaciones en coordinación para atender la emergencia.Si requieres contactar a Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta para reportar un incidente como este o cualquier otro relacionado con incendios, animales en peligro o choques automovilísticos que resulten en personas prensadas, puedes hacerlo a través del número global de emergencias (911) o comunicarte a través del teléfono 32 2178 8000 de la Coordinación Municipal de Gestión Integral del Riesgo.Las oficinas operativas se encuentran sobre avenida Las Américas #565, en la colonia Lázaro Cárdenas del municipio.