Puerto Vallarta: Incendio consume supermercado en carretera a Ixtapa (FOTOS)

El día de ayer, elementos de Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta en coordinación con oficiales de Protección Civil Jalisco, Protección Civil Bahía de Banderas, Protección Civil del Estado de Nayarit y Unidades Municipales de Servicios Médicos y Seguridad Pública combatieron un fuerte incendio que se registró en un supermercado en Puerto Vallarta.

Los oficiales se presentaron en una tienda de autoservicio ubicada entre los cruces de Carretera a Ixtapa y Playa Costa Dorada, en la colonia Los Tamarindos del municipio. Al arribar al domicilio, los oficiales se encontraron con un incendio de rápido crecimiento, el cual fue monitoreado y estudiado para ejecutar las maniobras correspondientes con el fin de controlarlo y cesarlo.

El fuego había provocado una impresionante columna de humo que fue captada por varias personas, quienes registraron los hechos con sus celulares y subieron el contenido a redes sociales.

Pese al combate del fuego, la tienda fue consumida por completo. Bomberos de Jalisco permanecieron en el lugar a la espera de que la situación permitiese ingresar y determinar las posibles causas que originaron el siniestro. Hasta el momento, dicha información no ha sido confirmada.

No obstante, pese a la magnitud del incendio, al momento no se han registrado pérdidas humanas.

El control del incendio requirió de la ardua labor de distintas organizaciones en coordinación para atender la emergencia.

¿Cómo contactar a Bomberos de Puerto Vallarta?

Si requieres contactar a Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta para reportar un incidente como este o cualquier otro relacionado con incendios, animales en peligro o choques automovilísticos que resulten en personas prensadas, puedes hacerlo a través del número global de emergencias (911) o comunicarte a través del teléfono 32 2178 8000 de la Coordinación Municipal de Gestión Integral del Riesgo.

Las oficinas operativas se encuentran sobre avenida Las Américas #565, en la colonia Lázaro Cárdenas del municipio.

