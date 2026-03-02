Lunes, 02 de Marzo 2026

Estas letras cobran la Pensión Bienestar en la semana del 2 al 6 de marzo de 2026

Estos son los beneficiarios de las pensiones del Bienestar que recibirán el apoyo bimestral del programa durante la primera semana de pagos de marzo de 2026

Los pagos de las pensiones del Bienestar son depositados en las tarjetas bancarias de las y los beneficiarios. ESPECIAL

Este lunes 2 de marzo, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, dio a conocer el calendario de pagos de la Pensión Bienestar, correspondiente al bimestre marzo-abril de 2026. Conoce qué beneficiarios cobran esta semana.

En el arranque del mes de marzo, adultos mayores, mujeres en edad avanzada, personas con discapacidad y mujeres jefas de familia se verán beneficiados con un impulso económico.

Como siempre, los recursos económicos se dispersarán en las tarjetas del Banco del Bienestar de los beneficiarios de forma escalonada.

¿Quiénes cobran la Pensión Bienestar esta semana?

Lunes 2 de marzo — Letra A

Martes 3 de marzo — Letra B

Miércoles 4 de marzo — Letra C

Jueves 5 de marzo — Letra C

Viernes 6 de marzo — Letras D, E, F

Debido a que la tarjeta funciona como una cuenta de ahorro, no es necesario que los derechohabientes retiren el monto total del pago el mismo día de su depósito, pues permanece seguro en ella.

¿De cuánto es el pago de la Pensión Bienestar en el 2026?

En enero pasado, los programas sociales registraron un incremento respecto a los montos bimestrales del 2025, con el objetivo de que mantengan su valor real frente a la inflación.

Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6 mil 400 pesos

Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos

Pensión Bienestar de las Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos

Programa de Madres Trabajadoras: mil 650 pesos

