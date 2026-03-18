Con la caída de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Nueva Generación (CNG) mucho se ha cuestionado sobre la operación de la organización criminal y hoy se conocen más detalles.

Desde 2020, el Cártel Nueva Generación, con su filial Cártel Chiapas y Guatemala (CCyG), se hizo presente en la frontera que comparten Chiapas y Guatemala, sobre todo en el cruce fronterizo clandestino de Santa Teresa Llano Grande (México)-Guailá (Guatemala), el cual es un corredor de cinco poblados a lo largo de 5.5 kilómetros.

En los últimos años, el CNG tuvo bajo su control absoluto a cientos de comunidades de la Sierra hasta los límites con Oaxaca, zona que le arrebató al Cártel de Sinaloa , aprovechando su disputa interna, de acuerdo con reportes de seguridad.

Cobran derecho de piso

Por esta franja cruzaban entre mil y mil 500 vehículos particulares, camiones y tráileres con maíz, café, cemento, refacciones para vehículos, motocicletas nuevas, ganado vacuno, cerdos, ropa, armas, drogas y migrantes. Las cuotas para pasar con abarrotes, ropa de paca (usada), entre otros productos, fluctuaba entre los 50 y los 500 pesos, pero para camiones cargados con motocicletas nuevas o piezas automotrices, la cuota superaba los 20 mil pesos .

El exalcalde del PRI, Irán Mérida Matamoros (2008-2010), secuestrado el 14 de diciembre del 2023, describió (en un video grabado por sus captores y que se publicó en abril del 2024) que la población de Frontera Comalapa vivía con miedo.

"Vivimos con zozobra, un temor. El que dirige el Cártel es don Bladimir López Orantes y Antonio (Martínez); son los que cobran derecho de piso a todos los comerciantes. Exigen una cuota de 20 mil pesos y obligan a todos los taxistas, transportistas y gente del mercado a ir a bloquear, cuando el Ejército quiere entrar (a la cabecera)", señaló en la grabación que fue lo último que se supo de él.

Huyen del lugar

La dureza del CNG, CCyG y su brazo armado Maíz (Mano Izquierda) provocó que cientos de habitantes huyeran de Frontera Comalapa, porque hasta transportar pan desde Comitán estaba prohibido .

Los guatemaltecos de municipios y aldeas cercanas a la línea divisoria dejaron de llegar a Frontera Comalapa por el miedo a ser secuestrados, como ocurrió con los 10 guatemaltecos, el 16 de noviembre del 2023, que vendían aves de corral en la Sierra. La última vez que se supo de ellos fue cuando avisaron a sus familiares que viajaban entre Frontera Comalapa a Siltepec y que habían dormido en una casa de huéspedes.

Hasta los traficantes de personas que movían cientos de migrantes por varios pasos clandestinos, que confluyen en Frontera Comalapa, cerraron las rutas, como confirmó un habitante del municipio de Cuilco, del departamento de Huehuetenango.

"Por acá (Ampliación Nueva Reforma) pasaban todas las noches los camiones llenos de migrantes", contó el hombre que pidió no ser identificado por temor a represalias.

Ruta estratégica

Para llegar al cruce fronterizo México-Guatemala, el acceso es por la comunidad El Jocote, de Frontera Comalapa, sobre la carretera Panamericana para proseguir hacia El Sabinalito, 20 de Mayo y Santa Teresa Llano Grande. La última, que es la más cercana a la línea divisoria.

La ruta ha sido estratégica durante varios años, ya que por ahí ingresaba la gasolina mexicana a Guatemala, entre el 1999 y el 2002, cuando el litro costó 4.77 a los 5.67 pesos. Sin embargo, en el 2017 fue a la inversa, cuando el litro alcanzó los 20.95 pesos; camiones cargados con diésel y gasolina entraban a México para ofrecerla entre 15 y 17 pesos en puntos de venta a la orilla de las carreteras.

Por ahí “Los Zetas” ingresaron a Guatemala, en el 2008, para disputarle el territorio al cártel de Sinaloa, recuerda la investigadora guatemalteca Julie López.

En el 2020, el CNG, el naciente CCyG y su brazo armado Maíz tomaron el control de El Jocote, El Sabinalito, 20 de Mayo y Santa Teresa Llano Grande, desde donde extendieron dominio a la cabecera municipal de Frontera Comalapa, de unos 90 mil habitantes y sus 300 comunidades, otros puntos de la Sierra Madre, hasta los límites con Oaxaca.

Por ahí ingresaban a México las camionetas todo terreno y camiones monstruo con sicarios, para enfrentarse con células del Cártel de Sinaloa, en varios puntos de Frontera Comalapa, Amatenango de la Frontera, Motozintla, La Concordia, Jaltenango, Chicomuselo, Bella Vista, La Grandeza, Siltepec y La Trinitaria.

El férreo control del CNG-CCyG obligó a las comunidades con base social del Cártel de Sinaloa a extremar medidas, con el levantamiento de barricadas, zanjas, cierre de plumas de acceso a las comunidades e instalar bloqueos y retenes sobre la Panamericana.

En El Jocote, los leales al CNG-CCyG hicieron lo mismo, montaron un retén permanente para revisar vehículos del transporte público y particulares, donde interrogaban a personas para conocer su lugar de origen, destino y que exhibieran una identificación oficial.

Mermado, pero no extinto

El 30 de septiembre pasado, cuando Roger Irabier Roblero López, de 39 años de edad, fue detenido en La Democracia, Guatemala, un poblado a 15 kilómetros de la línea divisoria con México, en Frontera Comalapa, donde tenía su centro de operaciones, algunos pobladores lloraron de alegría, porque durante más de cuatro años vivieron atemorizados y sometidos por Mano Izquierda (Maíz), la organización paramilitar del CNG-Cártel Chiapas y Guatemala, a la que pertenecía.

En la estructura del CCyG, Roger Irabier estaba por debajo de Baldemar Calderón Carrillo, alias Tío Balde, abatido en un enfrentamiento el 8 de junio, en Las Champas, a pocos metros de la línea con Guatemala; de Juan Valdovinos Mendoza, alias “El señor de los caballos”; de Bladimir López Orantes y de Antonio Martínez. Roger Irabier, alias “El Peque”, era uno de los mandos operativos en la cabecera municipal de Frontera Comalapa.

En el gobierno municipal del morenista Roberto Alejando Mérida González (2022-2024), el CNG, CCyG y Maíz controlaron la Policía Municipal y hacían obras como pavimentación de calles, levantaban canchas, domos y otros, a través de las constructoras propiedad de Bladimir López Orantes, que administraban sus hijos, según informes de seguridad.

Propietarios de ferreterías, farmacias, supermercados, venta de abarrotes, hoteles, cantinas, estaban obligados a pagar un derecho de piso de 20 mil pesos, mientras que los transportistas, dueños de peluquerías, fondas y otros, la cuota obligatoria era de mil. Estaban obligados a participar en bloqueos.

Con la llegada del nuevo gobierno en Chiapas, gran parte de las bases de apoyo, líderes, sicarios, autoridades comunitarias y halcones que trabajaban para el CNG en Frontera Comalapa fueron detenidos por elementos de fuerzas federales y estatales; otros huyeron a otros municipios y otros se internaron en Guatemala.

Algunos operadores fueron ejecutados o levantados por sus adversarios. Incluso bases de apoyo y algunos familiares de líderes del CNG-CCyG optaron por dejar sus hogares en comunidades de Frontera Comalapa y, aunque se podría ver como la salida del cártel del estado, no ha sido así.

Recientemente, El Universal reveló que la policía de élite de Chiapas, conocida como Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), aparece en la nómina del abatido capo Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

De acuerdo con los documentos, entre el 3 y 9 de noviembre del año pasado, la corporación (creada en 2024 por el gobernador chiapaneco Eduardo Ramírez Aguilar) habría recibido 100 mil pesos, según un reporte general de gastos en el que se revela que al CJNG le cuesta casi 2 millones de pesos semanales su operación en el sur de la entidad, donde libra una batalla por el control de las rutas de tráfico de drogas, armas y migrantes con el Cártel de Sinaloa.

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