Beca Rita Cetina tiene fecha límite para el registro en marzo 2026

La Beca Rita Cetina es un apoyo impulsado por el Gobierno de México, a través de la Secretaría del Bienestar, cuyo objetivo es incentivar a los estudiantes y brindarles los recursos necesarios para que continúen y concluyan sus estudios de nivel básico.

Este programa contempla un pago bimestral de mil 900 pesos para alumnos de secundaria, mientras que los estudiantes de primaria reciben un apoyo anual único de 2 mil 500 pesos.

Hasta el momento, el registro para estudiantes de primaria sigue abierto; sin embargo, este miércoles, durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, se dio a conocer la fecha oficial en la que cerrará la convocatoria, tanto en línea como en los módulos de registro físico.

Por ello, se hizo un llamado a los padres de familia que aún no han inscrito a sus hijos a hacerlo lo antes posible, a fin de evitar contratiempos o quedarse sin el beneficio.

¿Cuándo es el último día para registrarte en la Beca Rita Cetina para primaria?

De acuerdo con el comunicado oficial, este jueves 19 de marzo será el último día para que madres, padres o tutores inscriban a los menores en el programa. La convocatoria cerrará a las 23:59 horas y, después de ese momento, no habrá oportunidad de registrarse hasta nuevo aviso por parte de las autoridades.

Es importante completar el trámite antes de la fecha límite, ya que de lo contrario los estudiantes podrían quedarse sin este apoyo destinado a la compra de uniformes, útiles escolares y otros gastos básicos.

¿Cuáles son los requisitos para inscribirse a la Beca Rita Cetina?

Este programa social es de carácter universal, por lo que está dirigido a todos los estudiantes que lo soliciten y completen correctamente su registro. Los documentos requeridos son:

De la madre, padre, tutora o tutor:

CURP

Número de celular

Correo electrónico

Identificación oficial digitalizada

Comprobante de domicilio digitalizado

De la o el estudiante:

CURP

Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela

¿Cómo hacer el registro de la Beca Rita Cetina paso a paso?

Accede al sitio oficial: https://www.becaritacetina.gob.mx/. Inicia sesión con tu cuenta Llave MX utilizando tu correo o número telefónico y contraseña. Si no cuentas con una, deberás crearla. Captura la información personal del padre, madre o tutor. Posteriormente, registra los datos del estudiante que recibirá el apoyo. Si deseas inscribir a más de un alumno, regresa al inicio y repite el proceso seleccionando la opción para agregar otro estudiante. Al finalizar, descarga el comprobante de registro como respaldo del trámite realizado.

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Dado que la fecha límite está muy próxima, autoridades recomiendan completar el registro lo antes posible para asegurar el acceso a este apoyo económico , que busca reducir la deserción escolar y apoyar la educación de miles de estudiantes en el país.

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