Congreso de Guanajuato aprueba ley para regular celulares en escuelas

El Congreso local aprobó una reforma a la Ley de Educación del Estado de Guanajuato para regular el uso de celulares y otros dispositivos tecnológicos en las escuelas de la entidad.

La norma prevé que el uso de tecnologías sea permitido exclusivamente con fines pedagógicos durante el horario de clases, bajo criterios de seguridad, responsabilidad y protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

La diputada Carolina León Medina expuso que la tecnología no es un problema, pero su uso sin reglas dentro del aula está generando consecuencias que no se pueden ignorar.

De ahí la importancia de establecer protocolos de acuerdo con el nivel educativo, pues no se trata de una prohibición absoluta sino de una construcción de un modelo equilibrado que reconoce el valor de las tecnologías, pero establece reglas claras para su uso.

En el debate legislativo, el diputado Víctor Manuel Zanella Huerta dijo que con la reforma a la Ley de Educación se protege a las niñas y niños de Guanajuato y, al mismo tiempo, se fortalece la labor y la autoridad de las maestras y maestros.

Dijo que la falta de reglas homogéneas para el uso de los celulares y dispositivos electrónicos en las escuelas ocasiona distracciones en el aula, problemas de convivencia y afectaciones directas en el aprendizaje. Agregó que a eso se suma que el personal docente no tiene herramientas claras para poder actuar y los padres de familia no siempre saben cómo acompañar a sus hijos en el entorno digital.

Su homóloga María Isabel Ortiz Mantilla, enfatizó que el dictamen es fruto de un robusto proceso participativo que incluyó foros con especialistas y consultas ciudadanas, motivado por la urgente necesidad de proteger la salud mental de las nuevas generaciones.

Explicó que el uso excesivo de pantallas está vinculado a problemas de atención y ansiedad, además de que el actuar bajo una visión de responsabilidad es observar la tecnología como un material didáctico valioso, pero siempre sujeto a reglas claras que garanticen el bienestar emocional de los estudiantes.

Las modificaciones a la norma representan un modelo de acompañamiento y orientación que respeta las distintas etapas del desarrollo, desde la primera infancia hasta la adolescencia, incluyendo el impacto de la inteligencia artificial.

La reforma establece que la Secretaría de Educación deberá emitir disposiciones para regular el uso de dispositivos tecnológicos en las aulas, acordes a los diferentes niveles educativos, con el fin de garantizar que su utilización no interfiera con el proceso de enseñanza-aprendizaje.

MF