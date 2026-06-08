Temblor HOY se registra frente a Cuba y se percibe en Cancún este 8 de junio; lo que se sabe del sismo AL MOMENTO

Un temblor de magnitud 6.1 registrado la tarde de este lunes 8 de junio de 2026 frente a las costas de Cuba se sintió en varias zonas del Caribe y alcanzó a percibirse en Cancún, Quintana Roo, donde habitantes y turistas reportaron el movimiento. El temblor activó los protocolos de emergencia en la península de Yucatán, mientras las autoridades comenzaron las evaluaciones correspondientes para descartar afectaciones.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó que el movimiento telúrico tuvo su epicentro a 118 kilómetros al oeste-noroeste de Mantua, Cuba, y una profundidad de 33 kilómetros. A continuación, EN EL INFORMADOR te contamos qué informaron las autoridades sobre los efectos del sismo en Quintana Roo, si existe riesgo de tsunami y cuál es el reporte oficial tras el evento.

X / @USGS_Quakes

¿Qué pasó y dónde fue el epicentro del sismo en el Caribe hoy 8 de junio?

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó que el sismo se registró la tarde de este lunes 8 de junio de 2026 en el mar Caribe. Aunque en un primer momento los reportes preliminares señalaron una magnitud de 6.4, la agencia ajustó posteriormente la cifra oficial a 6.1.

De acuerdo con el organismo, el epicentro se ubicó a 118 kilómetros al oeste-noroeste de Mantua, en el occidente de Cuba, y tuvo una profundidad de 33 kilómetros. Estas características permitieron que el movimiento fuera perceptible en distintos puntos de la región, incluida la península de Yucatán, donde habitantes de Quintana Roo reportaron haber sentido el temblor pese a la considerable distancia respecto al lugar de origen del sismo.

Percepción en Cancún y Yucatán

En México, la sacudida tomó por sorpresa a turistas y locales. En ciudades como Cancún, Playa del Carmen, Chetumal y Mérida, decenas de personas reportaron el movimiento de lámparas, puertas y ventanas.

Incluso, se realizaron evacuaciones preventivas en plazas comerciales y edificios altos de Quintana Roo. La gobernadora Mara Lezama anunció de inmediato la activación de los protocolos de Protección Civil para descartar daños estructurales.

X / @MaraLezama

¿Hay alerta de tsunami en el Caribe mexicano?

Las autoridades dela Coordinación Nacional de Protección Civil del Gobierno de México confirmaron saldo blanco tras el sismo de la tarde de este lunes. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni daños de consideración en viviendas, edificios o infraestructura turística de las zonas donde fue sentido el movimiento.

Además, el Centro de Alerta de Tsunamis descartó cualquier riesgo de oleaje anómalo o tsunami para las costas del Caribe, por lo que no existe peligro para la población derivado de este fenómeno. Las autoridades continúan con labores de monitoreo y verificación como parte de los protocolos habituales de seguridad.

X / @NWS_NTWC

Como medida preventiva, Protección Civil recomienda a quienes habitan o trabajan en edificios altos revisar sus inmuebles y reportar cualquier grieta o daño estructural que haya aparecido después del sismo. Aunque no se han detectado afectaciones relevantes, la revisión oportuna ayuda a descartar riesgos.

Asimismo, se exhorta a la población a mantenerse informada únicamente a través de fuentes oficiales, como el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), Protección Civil y las autoridades locales, para evitar la difusión de rumores o información incorrecta en redes sociales.

Si bien los sismos no pueden predecirse, este tipo de eventos sirven como recordatorio de la importancia de contar con un plan familiar de emergencia, identificar rutas de evacuación y conocer los protocolos básicos de actuación ante fenómenos naturales.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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