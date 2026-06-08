La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rompió el silencio tras el inesperado carro completo del PRI en Coahuila. Su llamado a llevar las elecciones ante el Tribunal Electoral por presunta compra de votos abre un explosivo frente legal que podría anular los resultados y redefinir el mapa político de cara al resto del sexenio.

Sheinbaum no descarta posibles anomalías en elección de Coahuila

Tras las elecciones de este domingo en Coahuila, Sheinbaum mencionó que debe seguir el procedimiento jurídico para llegar, si es necesario, hasta el Tribunal Federal Electoral.

Esto, luego de que en su conferencia mañanera fuera cuestionada sobre denuncias de compra de votos o incluso que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para investigar recursos.

"¿Tiene usted reportado algún otro evento extraordinario de este ejercicio que se hizo ayer?", se le preguntó.

“Bueno, tiene que seguir su procedimiento. Ahí el procedimiento jurídico para llegar, si es necesario, hasta el Tribunal Federal Electoral” .

"Entonces, pues tienen que seguir sus procedimientos jurídicos", comentó la titular del Ejecutivo federal.

Cifras del PREP arrojan que el PRI arrasó en Coahuila con al menos 55.02% de votos .

Morena denuncia "intimidación electoral" en comicios de Coahuila

El Consejo Nacional de Morena condenó presuntos actos de violencia institucional durante los comicios de ayer en Coahuila , en donde el PRI arrasó y se llevó el triunfo de los 16 distritos electorales en la entidad para renovar el Congreso local.

En un pronunciamiento integrado también por los Consejos Estatales de Morena, el partido acusó que la jornada electoral estuvo marcada por la persecución política y un sofisticado sistema de compra masiva de votos "QRGate".

Sin mencionar nombres, denunció la "detención ilegal y arbitraria" de militantes y simpatizantes de Morena y el Partido del Trabajo (PT), así como hostigamiento hacia diputadas federales del movimiento.

De acuerdo con el Consejo Nacional del partido, hubo participación de agentes de corporaciones estatales que fungieron como "brazos de la intimidación electoral".

"Estos hechos vulneran los principios básicos de la competencia democrática", lamentó.

Ante estas presuntas irregularidades, anunció que consejerías nacionales y estatales acompañarán al Comité Ejecutivo Nacional de Morena en la ruta legal y jurisdiccional para defender el voto ante autoridades financieras y electorales.

"No permitiremos que prácticas antidemocráticas alteren la legitimidad de los resultados electorales ni que estos se normalicen en nuestra vida pública", indicó.

Tras las elecciones de ayer, Ariadna Montiel Reyes denunció una presunta compra de votos del PRI en la entidad y aseguró que "todos y cada uno de los votos" que obtuvo el partido tricolor fueron comprados en "al menos 500 pesos".

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